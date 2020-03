Odkryto nowy rodzaj schizofrenii

Schizofrenia nie zawsze musi być jedną uniwersalną diagnozą. Naukowcy po raz pierwszy wskazali na dwa różne typy schizofrenii w zależności od kształtu i struktury mózgu. Może to zmienić nasze rozumienie chorób psychicznych.

Zdjęcie Wiele wskazuje na to, że jest kilka rodzajów schizofrenii /123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii przeskanowali mózgi ponad 300 osób cierpiących na schizofrenię, a także ponad 360 osób zdrowych jako grupy kontrolnej. Analizując objętość istoty szarej mózgu, naukowcy byli w stanie zidentyfikować "dwa różne neuroanatomiczne podtypy schizofrenii".



W podtypie 1, dotykającym ok. 60 proc. pacjentów, chorzy mieli mniejszą objętość istoty szarej mózgu w porównaniu ze zdrowymi ludźmi. Pozostałe 40 proc. miało objętości istoty szarej podobne do mózgów osób bez schizofrenii - i ich zaklasyfikowano jako podtyp 2.



- Liczne badania wskazały, że osoby ze schizofrenią mają mniej tkanki mózgowej niż osoby zdrowe. U prawie 1/3 pacjentów, których badaliśmy, wcale tak nie było. Ich mózgi wyglądały na normalne - powiedział dr Christos Davatzikos z Uniwersytetu Pensylwanii.



Już od jakiegoś czasu naukowcy podejrzewali, że może istnieć kilka rodzajów schizofrenii. Dopiero teraz uzyskano dowody to potwierdzające.



Schizofrenia jest chorobą psychiczną charakteryzującą się nawracającymi epizodami psychotycznymi. Objawy mogą się znacznie różnić u poszczególnych pacjentów, ale zwykle występują halucynacje, głosy czy paranoiczne myśli. Chociaż można ją leczyć za pomocą leków, często znalezienie odpowiedniej terapii wymaga czasu.