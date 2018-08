Odkryto nowy rodzaj komórek płuc

Naukowcy odkryli nowy rodzaj komórek płuc, o istnieniu których nie wiedzieli. Mogą one odgrywać ważną rolę w mukowiscydozie, która dotyka ponad 70 000 osób na całym świecie.

Zdjęcie Tak wyglądają jonocyty płucne /materiały prasowe

Nowe odkrycie zostało opisane w dwóch odrębnych artykułach opublikowanych w "Nature". Komórki nazwane jonocytami płucnymi są rzadkie i stanowią mniej niż 1 proc. komórek dróg oddechowych. Jonocyty wykazują wzór ekspresji genów podobny do komórek u innych zwierząt, które regulują transport jonów i nawilżenie skrzeli ryb i skóry żab.



Najbardziej niezwykłe w jonocytach płucnych jest to, że wydają się być one głównym źródłem aktywności genu CFTR i mutacji wywołujących mukowiscydozę. To właśnie mutacja genu CFTR jest przyczyną choroby.



- Mukowiscydoza jest chorobą niezwykle dobrze zbadaną, a my wciąż dokonujemy odkryć, które zmieniają nasze jej rozumienie. Na początku nie mogliśmy uwierzyć, że większość ekspresji CFTR była zlokalizowana w tych rzadkich komórkach, ale tak jest naprawdę - powiedział Jayaraj Rajagopal, główny autor badań.



Naukowcy są przekonani, że to odkrycie może doprowadzić do opracowania terapii celowanych na mukowiscydozę.