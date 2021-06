Odkryto nową postać stwardnienia zanikowego bocznego (ALS)

Międzynarodowy zespół badaczy pod kierownictwem naukowców z National Institutes of Health (NIH) i Uniformed Services University (USU) odkrył w badaniu 11 pacjentów nową i unikalną formę stwardnienia zanikowego bocznego (ALS).

Zdjęcie ALS to rzadka choroba, która częściej dotyka osoby starsze niż młode / 123RF/PICSEL

Reklama

W przeciwieństwie do większości przypadków ALS, choroba zaczęła atakować tych pacjentów w dzieciństwie, pogarszała się wolniej niż zwykle i była powiązana z genem o nazwie SPTLC1, który jest częścią systemu produkcji tłuszczu w organizmie. Wstępne wyniki sugerowały, że genetyczne wyciszanie aktywności SPTLC1 byłoby skuteczną strategią w walce z tym typem ALS.

Reklama

- ALS to paraliżująca i często śmiertelna choroba, która zwykle dotyka ludzi w średnim wieku. Odkryliśmy, że genetyczna forma tej choroby może zagrażać również dzieciom. Nasze wyniki po raz pierwszy pokazują, że ALS może być spowodowany zmianami w sposobie, w jaki organizm metabolizuje lipidy. Mamy nadzieję, że te wyniki pomogą lekarzom rozpoznać tę nową formę ALS i doprowadzą do opracowania metod leczenia, które poprawią jakość życia tych dzieci i młodych dorosłych. Mamy również nadzieję, że nasze wyniki mogą dostarczyć nowych wskazówek do zrozumienia i leczenia innych form tej choroby - powiedział Carsten Bönnemann z National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) w NIH.



Dr Bönnemann kieruje zespołem badaczy, który wykorzystuje zaawansowane techniki genetyczne do rozwiązywania niektórych z najbardziej tajemniczych dziecięcych zaburzeń neurologicznych na całym świecie. W tym badaniu zespół odkrył, że u 11 osób cierpiących na ALS miało zmiany w SPLTC1, genie odpowiedzialnym za produkcję zróżnicowanej klasy tłuszczów zwanych sfingolipidami.



Badania rozpoczęły się od Claudii Digregorio, młodej kobiety cierpiącej na ALS z regionu Apulia we Włoszech. U dziewczyny wykryta forma ALS wydawała się inna niż u dorosłych pacjentów.



U większości pacjentów ALS diagnozuje się około 50-60 roku życia. Choroba pogarsza się wtedy tak szybko, że pacjenci zazwyczaj umierają w ciągu 3-5 lat od diagnozy. W przeciwieństwie do nich, pierwsze objawy u pacjentów cierpiących na nowo opisaną postać ALS, takie jak chodzenie na palcach i spastyczność, pojawiają się ok. czwartego roku życia. Ponadto, do końca badania, pacjenci żyli od pięciu do 20 lat dłużej.



Badacze użyli narzędzi genetycznych nowej generacji do odczytania egzomów pacjentów - sekwencji DNA, które zawierają instrukcje tworzenia białek. Odkryli, że pacjenci mieli wyraźne zmiany w tym samym wąskim fragmencie genu SPLTC1. Czterech pacjentów odziedziczyło te zmiany po jednym z rodziców. Tymczasem pozostałe sześć przypadków okazało się być wynikiem tego, co naukowcy nazywają mutacjami "de novo" w genie. Tego typu mutacje mogą pojawić się spontanicznie, gdy komórki szybko się namnażają przed lub krótko po zapłodnieniu.



Mutacje w SPLTC1 są również znane z wywoływania innego zaburzenia neurologicznego zwanego dziedziczną neuropatią czuciową i autonomiczną typu 1 (HSAN1). Białko SPLTC1 jest podjednostką enzymu zwanego SPT, który katalizuje pierwszą z kilku reakcji potrzebnych do wytworzenia sfingolipidów. Mutacje HSAN1 powodują, że enzym ten produkuje nietypowe i szkodliwe wersje sfingolipidów.



Początkowo zespół myślał, że odkryte przez nich mutacje powodujące ALS mogą powodować podobne problemy. Jednakże, badania krwi pacjentów nie wykazały żadnych oznak szkodliwych sfingolipidów.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Wcześniejsze badania sugerowały, że suplementacja seryny może być skutecznym sposobem leczenia HSAN1. Na podstawie uzyskanych wyników autorzy tego badania zalecili unikanie suplementacji seryną podczas leczenia pacjentów z ALS.



- Nasze wyniki sugerują, że ci pacjenci z ALS żyją w zasadzie bez hamulca aktywności SPT. SPT jest kontrolowany przez pętlę sprzężenia zwrotnego. Kiedy poziom sfingolipidów jest wysoki, białka ORMDL wiążą się z SPT i spowalniają go. Mutacje, których nosicielami są ci pacjenci, w istocie przerywają tę pętlę sprzężenia zwrotnego. Pomyśleliśmy, że przywrócenie tego hamulca może być dobrą strategią leczenia tego typu ALS - powiedział Carsten Bönnemann.



Zespół Bönnemanna stworzył małe interferujące nici RNA zaprojektowane tak, aby wyłączyć zmutowane geny SPLTC1 znalezione u pacjentów. Eksperymenty na komórkach skóry pacjentów wykazały, że te nici RNA zarówno zmniejszyły poziom aktywności genu SPLTC1, jak i przywróciły poziom sfingozyny do normy. To może być pierwszy krok w stronę opracowania terapii genowej do leczenia ALS, nie tylko u młodych pacjentów, ale i w ogóle.