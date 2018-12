Odkryto nieznane wcześniej bakterie w glebie druidów

Na wyżynach Boho w Irlandii Północnej krążą legendy o glebie o właściwościach leczniczych. Okazuje się, że mają one w sobie sporo prawdy, a medycyna ludowa zna potężną broń w walce z antybiotykoopornością.

Zdjęcie Nowo odkryty szczep bakterii Streptomyces myrophorea /materiały prasowe

Naukowcy z Uniwersytetu Swansea odkryli, że gleba alkaliczna w hrabstwie Fermanagh w Irlandii Północnej jest domem wcześniej nieznanego szczepu bakterii Streptomyces myrophorea, które są skuteczne przeciwko niektórym z najbardziej zjadliwym superbakteriom opornym na antybiotyki.



W warunkach laboratoryjnych nowo odkryte bakterie przyczyniły się do zahamowania wzrostu czterech z sześciu najsilniejszych patogenów, w tym okrytego złą sławą opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA). Naukowcy wciąż nie mają pewności, który składnik bakterii zapobiega rozwojowi patogenów, ale są przekonani, że w innych środowiskach występuje wiele podobnych mikroorganizmów.



- Odkrycie substancji przeciwdrobnoustrojowych w Streptomyces myrophorea pomoże nam w opracowaniu nowych leków do zwalczania bakterii wielolekoopornych, będących przyczyną wielu niebezpiecznych infekcji - powiedział dr Gerry Quinn, główny autor badania.



Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), oporność na antybiotyki jest jednym z największych problemów, przed jakimi stoi ludzkość. Jeżeli niczego nie zrobimy, do 2050 r. może ona odpowiadać za nawet 1,3 mln zgonów w Europie.



Obszar Boho, skąd pobrano próbki gleby, był 1500 lat temu domem druidów. Wiele doniesień sugeruje, że tamtejszą glebę stosowano na infekcje zębów i gardła.