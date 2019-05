Odkryto innowacyjne komórki macierzyste łożyska

Odkryto komórki macierzyste pochodzące z łożyska, które mogą regenerować serce po przebytym zawale.

Zdjęcie Czy kiedyś uda się zregenerować serce po zawale? /123RF/PICSEL

Naukowcy ze Szpitala Mount Sinai wykazali, że komórki macierzyste Cdx2 pochodzące z łożyska mogą regenerować kardiomiocyty w organie po przebytym ataku serca w modelach zwierzęcych. To odkrycie może pozwolić na opracowanie nowatorskiej metody regeneracji uszkodzonego serca.



- Historycznie uważano, że komórki Cdx2 są wytwarzane przez łożysko tylko na wczesnym etapie rozwoju embrionalnego, ale nigdy wcześniej nie wykazano ich zdolności do regeneracji innych narządów. Odkrycie to może utorować drogę do terapii regeneracyjnej narządów innych niż serce - powiedziała dr Hina Chaudhry, główna autorka badań.



Wcześniejsze badania wykazały, że mieszana populacja mysich komórek macierzystych pochodzących z łożyska może być pomocna do powrotu do zdrowia sercom po urazie. W nowych pracach wykazano, że komórki macierzyste łożyska migrują do serca matki i trafiają bezpośrednio do miejsca uszkodzenia serca. Następnie zostają one przeprogramowane i zamieniają się w funkcjonalne kardiomiocyty.



Nowo przeprowadzone badanie miało na celu określenie rodzaju komórek macierzystych, które doprowadziły do regeneracji komórek serca. Odkryto, że Cdx2 stanowiły aż 40 proc. wszystkich komórek łożyska biorących udział w naprawie organu.



Zauważono także, że Cdx2 mają wszystkie białka embrionalnych komórek macierzystych, które pozwalają na wykształcenie wszystkich narządów ciała, a także dodatkowe białka umożliwiające błyskawiczne przedostanie się do miejsca urazu.



- Te właściwości są kluczowe dla opracowania strategii leczenia z użyciem ludzkich komórek macierzystych. Udało nam się wyizolować komórki Cdx2 z ludzkiego łożyska, dlatego mamy nadzieję, że wkrótce dokonamy przełomu - dodała dr Chaudhry.