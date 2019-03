Odkryto genetyczne źródło bezsenności

Naukowcy odkryli genetyczne podstawy bezsenności. Może to doprowadzić do rozwoju innowacyjnych terapii leczących zaburzenia snu w przyszłości.

Bezsenność jest jedną z najczęstszych dolegliwości zdrowotnych na całym świecie, dotykającą ponad 770 mln ludzi na całym świecie. Już od dawna sugerowano, że bezsenność ma swoje podstawy genetyczne, ale do tej pory nie udawało się namierzyć odpowiednich genów.



Międzynarodowy zespół naukowców zagłębił się w dane genetyczne ponad 1,3 mln osób i zidentyfikował 956 wariantów genów, które są związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia bezsenności.



Odkryto także, że niektóre z tych genów odgrywają ważną rolę w funkcjonowaniu aksonów, czyli długich wypustek komórek nerwowych, które odpowiadają za przewodzenie sygnałów elektrycznych do wszystkich komórek ciała. Geny zidentyfikowane w analizie wywierały wpływ na określone typu komórek, w tym neurony prążkowia, podwzgórza i przedmurza. Inne geny były związane z aktywnością w niektórych częściach mózgu od dawna łączonych z chronicznym niespokojnym snem - korą czołową i jądrami podkorowymi. Co ciekawe, badania podkreślają także silne podobieństwo genetyczne z depresją i stanami lękowymi.



- Te odkrycia są przełomowe, ponieważ możemy po raz pierwszy rozpocząć poszukiwanie mechanizmów leżących u podstaw bezsenności w poszczególnych komórkach mózgowych - powiedział prof. Guus Smit, neurobiolog z Uniwersytetu w Amsterdamie, główny autor badań.



Do przeprowadzenia badań zostały wykorzystane ogromne banki danych genetycznych z UKBiobank i 23andMe, firm związanych z genomiką i genetyką konsumencką.