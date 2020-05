Odkryto gen szczupłości

​Naukowcy zidentyfikowali potencjalny gen szczupłości. Myszy chroni on przed przybieraniem na wadze. Czy to oznacza rewolucję w walce z otyłością?

Zdjęcie Czy otyłość jest zapisana w genach? /123RF/PICSEL

Chociaż uczeni nie do końca rozumieją związek między genetyką a otyłością, takowy istnieje. Wokół jest wiele osób, które mogą niezdrowo się odżywiać i jeść co chcą, a przy tym pozostają szczupli. To mogłoby sugerować, że istnieje gen dający taką ochronę.

Teraz nowe badania zidentyfikowały jeden z genów, który może odegrać pewną rolę w predyspozycji do otyłości. Nazywa się on ALK (Anaplastic Lymphoma Kinase), a mutacje w tym genie były wcześniej powiązane z pewnymi nowotworami i zidentyfikowane jako czynniki wzrostu guza.



Najnowsze badania wykazały dwie szczególne odmiany ALK, pojawiające się u osób szczupłych, o niskim BMI - ale nie u osób o normalnej masie ciała. Analizie poddano fragmenty DNA 47 102 osób w wieku od 20 do 44 lat, pobrane z estońskiego biobanku.



- Chcieliśmy zrozumieć dlaczego. Większość badaczy studiuje otyłość i genetykę otyłości. Odwróciliśmy ją i zbadaliśmy szczupłość, rozpoczynając w ten sposób nowe pole badawcze - powiedział genetyk medyczny Josef Penninger z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie.



W kolejnych testach na myszach i muszkach owocowych, odkryto, że zwierzęta, które miały wyłączony gen ALK, pozostawały szczuplejsze niż normalnie - nawet gdy myszy były karmione tym, co naukowcy opisali jako "dieta z McDonald's". Dalsze badania wykazały, że myszy bez genu ALK miały niższą masę ciała niż normalne.



Naukowcy sugerują, że gen ALKO odgrywa rolę w instruowaniu organizmu, ile tłuszczu spalić i jak wykorzystać zapasy energii. Nie wiadomo, czy podobny mechanizm występuje także u ludzi.



- Jeśli się nad tym zastanowić, to realistyczne jest to, że mogliśmy wyłączyć ALK i zmniejszyć jego funkcję, aby sprawdzić, czy pozostajemy szczupli. Inhibitory ALK są już stosowane w leczeniu raka. Możliwe, że moglibyśmy zahamować ALK, i faktycznie spróbujemy to zrobić w przyszłości - powiedział Penninger.



Nawet jeśli zostanie stwierdzone wyraźne powiązanie między mutacjami ALK a odpornością na przyrost masy ciała, to prawdopodobnie będzie to tylko część znacznie większej mieszanki czynników genetycznych - o czym świadczyły wcześniejsze badania.