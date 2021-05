​Naukowcy z Uniwersytetu Australii Południowej zidentyfikowali enzym, który może pomóc w leczeniu przewlekłej choroby nerek, na którą cierpi ok. 700 mln ludzi na świecie.

Coraz bliżej pokonania przewlekłej choroby nerek

Enzym nazwany NEDD4-2 jest krytyczny dla zdrowia nerek. Naukowcy z Centrum Biologii Nowotworów Uniwersytetu Australii Południowej, pod kierownictwem dr Jantiny Manning, wykazali na modelach zwierzęcych korelację między dietą wysoką w sól a niskim poziomem NEDD4-2 i przewlekłą chorobą nerek (PChN).

Podczas gdy dieta o wysokiej zawartości soli może zaostrzać niektóre formy choroby nerek, naukowcy nie zdawali sobie sprawy, że NEDD4-2 odgrywa rolę w tym procesie.



- Teraz wiemy, że zarówno dieta wysokosodowa, jak i niski poziom NEDD4-2 promują progresję choroby nerek, nawet przy braku wysokiego ciśnienia krwi, które zwykle idzie w parze z podwyższonym poziomem sodu - powiedziała dr Manning.



NEDD4-2 reguluje szlak wymagany do reabsorpcji sodu w nerkach, aby zapewnić utrzymanie prawidłowego poziomu soli. Jeśli poziom białka NEDD4-2 jest za mały, zwiększone wchłanianie soli może prowadzić do uszkodzenia nerek. Nawet osoby stosujące dietę o niskiej zawartości soli mogą mieć uszkodzone nerki, jeśli mają niski poziom NEDD4-2 będący konsekwencją mutacji genetycznych.



Długoterminowym celem naukowców jest opracowanie leku, który może zwiększyć poziom NEDD4-2 u osób z przewlekłą chorobą nerek.



- Obecnie testujemy różne strategie, aby upewnić się, że to białko jest utrzymywane na normalnym poziomie przez cały. W nefropatii cukrzycowej - częstej przyczynie chorób nerek - poziom NEDD4-2 jest poważnie obniżony. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sól nie jest czynnikiem ryzyka - powiedział prof. Sharad Kumar, drugi z autorów badania.



Badanie ujawniło również zaskakujące odkrycie: wywołana dietą o wysokiej zawartości soli choroba nerek nie zawsze jest spowodowana wysokim ciśnieniem krwi.



- W wielu przypadkach choroba nerek jest zaostrzana przez nadciśnienie, więc chcieliśmy zbadać ten związek w naszym badaniu. W rzeczywistości stwierdziliśmy, że jest zupełnie odwrotnie - to dieta o wysokiej zawartości soli powodowała nadmierną utratę wody i niskie ciśnienie krwi. Jest to istotne, ponieważ oznacza, że choroba nerek może wystąpić również u osób, które nie mają wysokiego ciśnienia krwi - podsumowała dr Manning.



W artykule opublikowanym w "Lancet" z 2020 roku oszacowano, że ok. 700 mln ludzi, czyli 10 proc. światowej populacji, cierpi na przewlekłą chorobę nerek, co stanowi 29-procentowy wzrost w ciągu ostatnich 30 lat. Ogromny wzrost zachorowań na choroby nerek przypisuje się głównie globalnej epidemii otyłości w ostatnich dziesięcioleciach, prowadzącej do cukrzycy, która wraz z wysokim ciśnieniem krwi jest jedną z głównych przyczyn przewlekłej choroby nerek.