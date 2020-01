Odkryto białka, które imitują efekty ćwiczeń fizycznych

Naukowcy odkryli białka, które imitują efekt ćwiczeń fizycznych bez konieczności poruszania mięśniami. Klasa naturalnie występujących białek zwanych sestrynami może naśladować liczne efekty metaboliczne, choć zaobserwowano je tylko u myszy i muszek owocowych.

Zdjęcie Pigułka zamiast aktywności fizycznej? Kiedyś to może być realne /123RF/PICSEL

Od wizji stworzenia błyskawicznej pigułki, która zapewni przyrost masy mięśniowej, bez konieczności regularnych ćwiczeń, na razie możemy zapomnieć. Nowe odkrycia mogą jednak pomóc osobom niepełnosprawnym fizycznie i rannym utrzymać swoje ciało w dobrej kondycji.



Naukowcy z Uniwersytetu w Michigan wykazali, że tłumienie sestryn u muszek owocowych i myszy miało negatywny wpływ na skuteczność ćwiczeń. Z kolei zwiększenie stężenia tych białek daje pewne korzyści z aktywności fizycznej bez wykonywania żadnych ćwiczeń.



"Regulacja sestryn naśladuje zarówno molekularne, jak i fizjologiczne skutki ćwiczeń fizycznych, sugerując, że może być to główny czynnik wpływający na metabolizm wysiłkowy" - czytamy w raporcie.



Naukowcy zaczęli prace od muszek owocowych Drosophila melanogaster, tworząc w laboratorium prowizoryczną bieżnię dla owadów. Porównali bieganie i latanie muszek z osobnikami hodowanymi pod kątem nadekspresji białek, a także przyjrzeli się normalnej grupie owadów.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Grupa kontrolna muszek wykazała lepszą wytrzymałość i zdolność latania po trzech tygodniach treningu, ale takich efektów nie zaobserwowano u zwierząt, u których produkcja sestryn była zahamowana. W przypadku owadów z nadekspresją sestryn, naukowcy dostrzegli, że ich możliwości wykraczają poza grupę kontrolną, nawet gdy nie wykonywały żadnych ćwiczeń. Podobne wyniki zebrano z eksperymentów przeprowadzonych na myszach.



Okazuje się, że nadekspresja sestryn może być pomocna w walce z zanikiem mięśni. Terapia ta może zostać użyta do ochrony złamanych kończyn, które przez długi czas są usztywnione w gipsie. Odkrycie może być także przydatne do opieki nad osobami starszymi. Póki co, nie wiadomo jednak, czy którykolwiek z obserwowanych efektów, uda się dostrzec także u ludzi.