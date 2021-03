Odkryto bakterie "niewidzialne" dla ludzkiego układu odpornościowego

​W oceanicznych głębinach naukowcy odkryli mikroorganizmy, które są "niewidzialne" dla naszego układu odpornościowego i mogą potencjalnie wywoływać infekcje.

Zdjęcie W oceanicznych głębinach kryją się bakterie, które mogą być "niewidzialne" dla układu odpornościowego człowieka /123RF/PICSEL

Niepokojące odkrycie zostało opublikowane w czasopiśmie "Science Immunology", a dotyczy bakterii znalezionych w największym i najgłębszym na świecie miejscu wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO w pobliżu wysp Kiribati. Mowa o obszarze chronionym Wysp Feniksa w Republice Kiribati - jednym z najbardziej odległych miejsc na Ziemi.

Fakt, że jest to tak dramatycznie odosobnione miejsce oznacza, że ta morska przystań daje naukowcom szansę zobaczenia, jak wygląda życie bez ludzi. Przy pomocy mobilnego laboratorium i zdalnie sterowanego pojazdu SuBastian, zespół może przemieszczać się po okolicy, zbierając próbki do hodowli.



Przez trzy tygodnie w 2017 roku naukowcy zbierali próbki bakterii. Chcieli sprawdzić, w jaki sposób będą one oddziaływać z komórkami ssaków, wykorzystując do badań komórki myszy i ludzi. Zrobili to, usuwając powłoki lipopolisacharydowe 50 różnych szczepów bakterii i umieszczając je w naczyniu z jedną z dwóch grup komórek ssaków. Co ciekawe, 80 proc. badanych bakterii nie zdołało wywołać odpowiedzi immunologicznej ze strony komórek ssaków, z którymi oddziaływały.



Zdjęcie (Zdjęcie ilustracyjne) / 123RF/PICSEL

Wyniki wydają się wskazywać, że te szczepy bakterii są "niewidoczne" dla ludzkiego układu odpornościowego i nie wywołują żadnej odpowiedzi na jego obecność. Jak na razie badacze nie są pewni, jaki mechanizm kryje się za płaszczem niewidzialności bakterii, ale wydaje się, że istnieje korelacja pomiędzy długimi resztami acylowymi a brakiem odpowiedzi immunologicznej.



Fakt, że bakterie wyewoluowały w przestrzeni wolnej od ssaków - morskich i nie tylko - przy czym tylko 20 procent badanych stymulowało odpowiedź immunologiczną, sugeruje, że być może skuteczność ludzkiego systemu odpornościowego nie jest tak uniwersalna, jak nam się wydawało.