Naukowcy odkryli aż 100 nowych gatunków bakterii jelitowych. To oznacza, ze nasza wewnętrzna flora jest jeszcze bardziej tajemnicza niż się wydawało.

Zdjęcie Każdy z nas ma w jelitach aż 200 gatunków różnych bakterii /123RF/PICSEL

Zespół dr Samuela Forstera z australijskiego Instytutu Hudsona jako pierwszy opisał większość gatunków bakterii obecnych w próbkach kału pobranych od 20 mieszkańców Wielkiej Brytanii i Kanady. Zidentyfikowano 273 gatunki bakterii, z których 105 było zupełnie nieznanych wcześniej nauce, a kolejnych 68 nie miało zsekwencjonowanego genomu.



Liczba gatunków bakterii żyjących w ludziach na całym świecie wynosi aż 5000, a każdy z nas ma w sobie prawdopodobnie 200 z nich. Część z nich jest wspólna dla całej ludzkości, inne charakteryzują osoby z małych miejscowości lub o nietypowych dietach. Nawet przy stosunkowo jednorodnym pochodzeniu uczestników badania, Forster zauważył, że liczba gatunków gwałtownie zwiększyła się, gdy powiększono grupę z 6 do 20 ochotników.



Ekosystem jelitowy jest mało poznany, ponieważ trudno go odtworzyć w warunkach laboratoryjnych. Odtworzenie różnorodności drobnoustrojów danej osoby jest jak próba replikacji różnorodności lasów deszczowych do zera. Różne bakterie jelitowe odżywiają się innymi składnikami odżywczymi, a część tylko odpadami metabolizmu.



- Nasze badanie doprowadziło do stworzenia największej i najbardziej kompleksowej publicznej bazy danych bakterii jelitowych związanych z ludzkim zdrowiem - powiedział Forster.