​Naukowcy odkryli nowy typ jednokomórkowego organizmu, który może zahamować rozprzestrzenianie się malarii na całym świecie.

Zdjęcie Jest nowy sposób walki z malarią /123RF/PICSEL

Uczeni odkryli, że organizm nazwany Microsporidia MB ma zdumiewającą zdolność do zahamowania rozwoju Plasmodium falciparum, pasożytniczego pierwotniaka odpowiedzialnego za większość przypadków malarii. Jeżeli naukowcom uda się zwiększyć częstość występowania Microsporidia MB w lokalnych populacjach komarów, może okazać się to świetnym sposobem na powstrzymanie malarii bez konieczności niszczenia reszty ekosystemu.

- Odkryliśmy pozornie niepatogennego grzyba z typu Microsporidia wśród komarów Anopheles arabiensis w Kenii. Jako mikroorganizm upośledzający transmisję Plasmodium, który jest niewirulentny i przenoszony pionowo, Microsporidia MB może być rozważany jako strategia ograniczania transmisji malarii - powiedział Steven Sinkins, mikrobiolog z Uniwersytetu w Glasgow, jeden z autorów odkrycia.



Pomysł, że mikroorganizm żyjący we wnętrzu komara mógłby powstrzymać transmisję choroby nie jest nowy. Wolbachia, rodzaj bakterii, które naturalnie występują w populacjach komarów, pokazała niesamowity potencjał do usuwania dengi i innych infekcji przenoszonych przez komary.



- Już teraz używamy symbiontu blokującego transmisję, zwanego Wolbachia, do zwalczania dengi, wirusa przenoszonego przez komary. Symbiont Microsporidia MB ma podobne cechy, co czyni go atrakcyjną perspektywą dla rozwoju porównywalnych metod zwalczania malarii - dodał Steven Sinkins.



Badania są na wczesnym etapie, ale naukowcy stwierdzili, że komary z Kenii z Microsporidia MB, były pozbawione pasożyta malarii. Nawet gdy komary piły zakażoną krew, nie wykryto oznak obecności zarodźca malarii.



Teraz naukowcy zastanawiają się, czy jest możliwe zwiększenie ilości Microsporidia MB w populacji komarów, obniżając tym samym wskaźnik zachorowań na malarię.