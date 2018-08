Nowy sposób walki z depresją

Naukowcy odkryli, że osoby cierpiące na depresję wykazują niskie stężenie cząsteczki acetylo-L-karnityny (LAC) we krwi. To może zmienić nasz sposób walki z chorobą.

Zdjęcie Czy uda nam się pokonać depresję? /123RF/PICSEL

Wykazano, że szczury o niskim poziomie LAC wykazują objawy zgodne z depresją. LAC zmienia ekspresję kilku genów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym zapobiegając utracie neuronów w hipokampie. LAC pomaga także transportować kwasy tłuszczowe do mitochondriów, więc niedobory tej substancji mogą prowadzić do wielu poważnych konsekwencji.



Dr Carla Nasca z Uniwersytetu Rockefellera odkryła, że podobnie jest u ludzi. Wykazano to w testach, gdzie 71 pacjentów cierpiących na ostrą depresje miało średnio o 25 proc. niższy poziom LAC niż 45 osób bez zaburzeń. To nie wszystko - okazuje się, że niski poziom LAC jest zauważalny także u osób, które nie reagują na leki przeciwdepresyjne.



Można to łatwo zmienić, przynajmniej u szczurów. Suplementacja LAC u gryzoni zmienia ich zachowanie i prowadzi do złagodzenia objawów depresji. Nie wiadomo czy podobnie jest u ludzi.