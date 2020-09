Nowy sposób na zabicie nowotworów

​Złote nanocząstki mogą być wykorzystywane do zabijania komórek nowotworowych. Są w stanie zniszczyć guza w ciągu zaledwie 30 minut.

Zdjęcie Złoto może zabijać komórki nowotworowe /123RF/PICSEL

Złoto jest coraz częściej wykorzystywane do celów medycznych. Jednym z najnowszych osiągnięć jest wprowadzanie złota do komórek nowotworowych, aby ułatwić ich namierzanie, a nawet zabijanie.

Zespół prof. Dipanjan Pan z UMBC wykorzystał złoto do terapii antynowotworowej. Uczeni znaleźli sposób na wyhodowanie złota bezpośrednio w komórkach rakowych. Metoda ta jest znacznie szybsza i tańsza niż inne, zakładające wprowadzanie złota do tkanki nowotworowej.



Innowacyjna metoda nie wymaga zastosowania dużych ilości złota i może zadziałać nawet w ciągu 30 minut od aplikacji. Dla porównania: standardowe metody wykorzystujące złoto do zwalczania nowotworów zaczynają działać dopiero po 24 godzinach.



- Złoto jest kwintesencją pierwiastka szlachetnego, który jest używany w zastosowaniach biomedycznych od czasu jego pierwszej syntezy ponad trzy wieki temu. Aby docenić jego potencjał do zastosowań klinicznych, konieczne jest znalezienie nowych metod produkcji tych cząstek o bezkompromisowej odtwarzalności z funkcjami, które mogą promować skuteczne wiązanie komórek. Nasze badanie jest małym, ale ważnym krokiem w kierunku tego nadrzędnego celu - powiedział prof. Pan.



Zdjęcie Nowotwór; zdj. ilustracyjne / 123RF/PICSEL

Naukowcom udało się wyhodować nanocząstki złota we wnętrzu mysich guzów. Następnie użyli laserów do namierzenia i podgrzania podejrzanych tkanek. W ten sposób całkowicie usunięto wszystkie komórki rakowe z organizmu.



Zaproponowana metoda zwalczania komórek nowotworowych jest zupełnie nowa i konieczne jest jej dopracowanie.