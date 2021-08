Testy znajdują się one we wczesnej fazie badań, a analizie poddano jedynie niewielką liczbę pacjentów. Wyniki są jednak niezwykle obiecujące - w przyszłości podobne testy mogą być wykorzystywane przez lekarzy do monitorowania pacjentów zagrożonych wystąpieniem guza mózgu.

Podczas gdy niektóre guzy mózgu mogą być usunięte, prawdopodobieństwo nawrotu guza może być wysokie. Ze względu na wysoką częstość nawrotów, osoby z guzami, które zostały usunięte z mózgu, są monitorowane za pomocą MRI co trzy miesiące. Możliwość monitorowania tego stanu za pomocą badań krwi i moczu jest znacznie wygodniejsza.



Istniejące testy krwi wykrywające nowotwory, które są stosowane klinicznie, opierają się na wykrywaniu zmutowanego DNA wytwarzanego przez komórki nowotworowe podczas ich obumierania, znanego jako krążące wolne DNA (cfDNA). Jednakże, wykrywanie krążącego wolnego DNA w guzach mózgu jest trudne ze względu na barierę krew-mózg, która oddziela krew od płynu mózgowo-rdzeniowego otaczającego mózg i rdzeń kręgowy. Bariera ta zapobiega przedostawaniu się komórek i innych cząsteczek na zewnątrz lub do mózgu.



Naukowcy biorący udział w projekcie pracowali równolegle nad dwoma podejściami, aby lepiej wykrywać cfDNA guza mózgu. Pierwsze z nich sprawdza się w przypadku pacjentów, u których wcześniej usunięto glejaka i przeprowadzono biopsję. Naukowcy zaprojektowali test genetyczny, aby szukać mutacji znalezionych w tkance guza w cfDNA w moczu, płynie mózgowo-rdzeniowym i osoczu krwi pacjenta.



Do badania włączono ośmiu pacjentów z podejrzeniem guza mózgu na podstawie rezonansu magnetycznego. Próbki zostały pobrane podczas ich wczesnej biopsji guza mózgu wraz z płynem mózgowo-rdzeniowym, krwią i próbkami moczu. Wiedząc, jakiej nici DNA szukać, badacze odkryli, że możliwe jest znalezienie mutacji nawet w niewielkich ilościach cfDNA znajdującego się w osoczu krwi i moczu. Test wykrył materiał genetyczny w siedmiu z ośmiu próbek, w dziesięciu z 12 próbek osocza krwi oraz w dziesięciu z 16 próbek moczu.



