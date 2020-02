Nowy lek do walki z wirusami

Opracowano nowy środek przeciwwirusowy pochodzący z cukru. Mimo iż jest jeszcze zbyt wcześnie na wyciąganie wniosków, ta cząsteczka ma ogromny potencjał w walce z chorobami wirusowymi.

W "Science Advances" czytamy, że naukowcy opracowali nową cząsteczkę z cyklodekstryn, rodziny naturalnych pochodnych glukozy, które wykazują szerokie spektrum właściwości przeciwwirusowych.



Wirusy są niezwykle trudne do zabicia, zwłaszcza po założeniu kolonii w organizmie gospodarza. Większość leków przeciwwirusowych spowalnia ich wzrost. Wiele prawdziwych "wirusobójczych" substancji (np. wybielacz) jest szkodliwych zarówno dla wirusów, ale także ludzkich komórek.



Nowo opracowana cząsteczka obchodzi tej problem. Eksperymenty laboratoryjne na szalce Petriego i żywych myszach wykazały, że nowy związek może zabić wirusa HIV, wirusa opryszczki pospolitej, syncytialnego wirusa oddechowego, wirusa dengi i wirusa Zika. Co ciekawe, wirusom jest ciężko mutować i nabyć ochronę przed cząsteczką, co jest częstym problemem przy większości współczesnych metod terapeutycznych. Cząsteczka oparta na glukozie jest biokompatybilna i nie wykazuje oznak toksyczności dla tkanek organizmu.



- Udało nam się opracować nową cząsteczkę, która jest zmodyfikowanym cukrem wykazującym właściwości przeciwwirusowe o szerokim spektrum działania. Ponieważ jest to nowy rodzaj leku przeciwwirusowego i jeden z pierwszych, który wykazał skuteczność w szerokim spektrum, może potencjalnie zmienić sposób leczenia infekcji wirusowych - powiedział dr Samuel Jones z Uniwersytetu w Manchesterze.



Konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, zanim w pełni zrozumiemy skuteczność nowo pozyskanej cząsteczki. Póki co, lek wygląda obiecująco. Cząsteczka cukrowa została już opatentowana i założono firmę, której celem będzie wprowadzenie jej do aptek.