Nowa broń w walce z antybiotykoopornymi bakteriami

​Australijscy naukowcy znaleźli sposób na pokonanie niebezpiecznych superbakterii. Może to pomóc w walce z chorobami będącymi powikłaniami po m.in. gruźlicy czy COVID-19.

Wraz z częstością używania antybiotyków, bakterie rozwijają strategie, które zwiększają ich oporność. Powstają szczepy superbakterii, które powodują potencjalnie śmiertelne infekcje.

Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne wykazali, że niedawno odkryty antybiotyk - tejksobaktyna - może być skuteczny w leczeniu bakteryjnych infekcji płuc, takich jak gruźlica i te będące powikłaniami po COVID-19. Badania te mogą utorować drogę do nowej generacji metod leczenia szczególnie opornych superbakterii.



Tejksobaktynę odkrył w 2015 r. zespół kierowany przez prof. Kima Lewisa z Uniwersytetu Northeastern w Bostonie. Stworzona przez niego firma udostępnia antybiotyk w terapii dla ludzi. Nowe badania wyjaśniają, jak działa tejksobaktyna na metycylinoopornego gronkowca złocistego (MRSA). Bakteria ta jest odpowiedzialna za kilka trudnych do leczenia zakażeń u ludzi, szczególnie wtórne bakteryjne infekcje powirusowe.



- Wzrost liczby bakterii wielolekoopornych stał się nieunikniony. Bakterie te powodują wiele śmiertelnych zakażeń, szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością, takich jak chorzy na cukrzycę lub raka, a nawet u osób starszych z wtórnymi infekcjami bakteryjnymi po chorobach wirusowych - powiedział dr Maythama Hussein z Uniwersytetu w Melbourne.



Australijscy naukowcy są pierwszymi, którzy stwierdzili, że tejkobaktyna znacznie tłumi mechanizmy związane z opornością na antybiotyki na bazie wankomycyny, które są zalecane w przypadku skomplikowanych zakażeń skóry, zakażeń krwi, zapalenia wsierdzia, zakażeń kości i stawów oraz zapalenia opon mózgowych wywołanego przez MRSA. Badania te mogą prowadzić do nowych metod leczenia infekcji płuc.



- Bakterie często rozwijają oporność na antybiotyki w ciągu 48 godzin od ekspozycji. W przypadku tejkobaktyny, bakterie nie rozwinęły oporności na niego w ciągu 48 godzin. Te nowe wyniki otworzą drzwi do opracowania nowych leków antybakteryjnych w leczeniu wielolekoopornych infekcji Gram-dodatnich - bakterii o grubej ścianie komórkowej - podsumował prof. Tony Velkov, jeden z autorów odkrycia.