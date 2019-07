Nosił soczewki kontaktowe pod prysznicem i oslepł

Prysznic raczej nie jest niebezpieczną czynnością, ale może doprowadzić do poważnej infekcji oczu, jeżeli bierze się go w soczewkach kontaktowych.

Zdjęcie Używając soczewek kontaktowych należy słuchać zaleceń okulisty /123RF/PICSEL

29-letni Nick Humphreys z Shropshire w Anglii zwykle brał prysznic w soczewkach kontaktowych, nie wiedząc, że ta praktyka może zwiększać ryzyko infekcji oczu. W 2018 r. zachorował na Acanthamoeba keratitis, czyli rzadkie zapalenie rogówki wywołane przez amebę.



- Gdybym wiedział, jak niebezpieczne jest noszenie soczewek kontaktowych pod prysznicem, nigdy bym tego nie robił - powiedział Humphreys.



CDC informuje, że Acanthamoeba jest amebą, która powszechnie występuje w wodzie, glebie i powietrzu. Użytkownicy soczewek kontaktowych są narażeni na infekcje, jeżeli podejmują określone praktyki, takie jak dezynfekcja szkieł w wodzie z kranu, pływanie z soczewkami lub branie w nich prysznica. Ameba ma szczególne powinowactwo do soczewek kontaktowych, co oznacza, że mogą być one nośnikiem mikroorganizmów do oka.



Kiedy Humphreys zaczął nosić soczewki kontaktowe w 2013 r., nie był świadomy ryzyka. Po porannym treningu zawsze brał prysznic z założonymi szkłami, a okuliści nigdy mu nie mówili, że nie powinien tak robić. Na żadnym opakowaniu soczewek nie ma także stosownego ostrzeżenia.



Kiedy w 2018 r. u mężczyzny zdiagnozowano Acanthamoeba keratitis, zalecono mu stosowanie kropli do oczu. Kilka miesięcy później, Nick oślepł na prawe oko. Przepisano mu wtedy mocniejszy lek, który należało stosować bezpośrednio do oka co godzinę, nawet w nocy. Ból oka był jednak nie do zniesienia, więc mężczyzna udał się do szpitala.



Tam przeszedł dwie operacje oka - pierwszą w celu wzmocnienia tkanki w rogówce, a drugą w celu ochrony samej rogówki. Ten drugi zabieg wykonano z użyciem błony owodniowej, która w ostatnich latach z powodzeniem jest wykorzystywana do rekonstrukcji uszkodzonej powierzchni gałki ocznej.



Mimo że infekcja ustąpiła, Nick nadal nie widzi na prawe oko.



Ten przypadek powinien uczulić wszystkich użytkowników soczewek kontaktowych, by nie nosili ich pod prysznicem.