Niezwykły przypadek - mężczyzna doznał wstrząsu anafilaktycznego na zimno

​U pewnego mężczyzny doszło do zagrażającego życiu wstrząsu anafilaktycznego po tym, jak wyszedł z kabiny prysznicowej i doznał silnej alergii na niską temperaturę. To bardzo nietypowe zdarzenie opisano w "The Journal of Emergency Medicine".

Zdjęcie Czy można być uczulonym na zimno? Okazuje się, że tak /123RF/PICSEL

34-letni mężczyzna z Kolorado brał gorący prysznic. Wkrótce po wyjściu z kabiny, upadł na podłogę i dostał drgawek. Doszło do przyspieszonej akcji serca, nadmiernej potliwości i niebezpiecznie niskiego ciśnienia krwi. Pacjent w końcu otrzymał epinefrynę, która uratowała mu życie.

Wstrząs anafilaktyczny to ciężka reakcja alergiczna, podczas której ciśnienie krwi spada tak bardzo, że organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu. Jest to wynik nadmiernej reakcji układu odpornościowego organizmu, zazwyczaj występującej w wyniku spożywania konkretnych pokarmów lub użądlenia przez owady.



W opisywanym przypadku, wstrząs anafilaktyczny był reakcją na zimno.



Rodzina hospitalizowanego 34-latka powiedziała lekarzom, że mężczyzna w przeszłości był "uczulony na zimną pogodę". Po przeprowadzce do chłodnego Kolorado z Mikronezji, znanej wysokich temperatur, pacjent wielokrotnie cierpiał z powodu nietypowej reakcji na zimno. W przeszłości reakcje były jednak łagodniejsze.



Aby potwierdzić, że mężczyzna ma alergię na niskie temperatury, lekarze przeprowadzili "test kostki lodu". Polegał on na przyłożeniu kostki lodu do skóry na kilka minut. Zgodnie z oczekiwaniami, jego skóra zareagowała na obecność lodu.



Nie jest jasne, jak powszechna jest pokrzywka na zimno, ale występuje u ok. 0,05 proc. ludzi w Europie Środkowej. U większości dominują łagodne objawy alergii, takie jak wysypka, która znika po kilku godzinach. Bardzo rzadko dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego po przebytym przeziębieniu. Medycyna zna już takie przypadki.



W przypadku wstrząsu anafilaktycznego, jedynym ratunkiem jest zastrzyk z adrenaliny. Osoby uczulone powinny mieć go zawsze przy sobie.