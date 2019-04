Niezwykle rzadki przypadek - zęby w mózgu

Lekarze dokonali szokującego odkrycia - w głowie 4-miesięcznego dziecka namierzyli guza mózgu z w pełni uformowanymi zębami.

Zdjęcie Tak wygląda czaszkogardlak na obrazie TK /materiały prasowe

Przypadek z 2014 r. został opisany w "The New England Journal of Medicine". Kiedy neurochirurdzy z Uniwersytetu w Maryland i Johns Hopkins Children's Center w Baltimore przeprowadzili badanie MRI mózgu niemowlęcia, odkryli obecność guza wielkości orzecha włoskiego, który wydawał się mieć wiele małych struktur wzdłuż prawej krawędzi. Dziecko szybko trafiło na salę operacyjną.



Wydawało się, że guz przybrał postać czaszkogardlaka, niezwykle rzadkiego, ale łagodnego guza nowotworowego o lokalizacji wewnątrzczaszkowej. Wywodzi się on z pozostałości kieszonki Rathkego i zazwyczaj występuje u małych dzieci. Znajduje się w pobliżu przysadki mózgowej, która wydziela hormony. W większości przypadków czaszkogardlaki można stosunkowo łatwo usunąć.



Podczas operacji, lekarze zwrócili uwagę na niecodzienne cechy budowy guza. Okazało się, że są w nim zatopione "w pełni uformowane zęby". Tego typu nowotwory, zawierające kilka różnego rodzaju tkanek (np. włosy, mięśnie lub kości) są znane jako potworniaki. Nie jest jasne, jak się on znalazł w czaszce.

Zdjęcie Opisywany przypadek był niezwykle trudny, ale guza udało się w pełni usunąć /Fot. The New England Journal of Medicine / materiały prasowe

- Mimo że często mamy do czynienia z rzadkimi przypadkami medycznymi, to zęby w guzie mózgu są ekstremalnie nieczęsto spotykane - powiedział dr Narlin Beaty, neurochirurg z Uniwersytetu w Maryland, który przeprowadził operację.



Guz został w całości usunięty. Dziecko stopniowo odzyskiwało zdrowie w kolejnych miesiącach. Wciąż jest jednak leczone hormonalnie, bo działanie przysadki mózgowej nie jest w pełni sprawne.