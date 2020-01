Tysiące lat temu, w pobliżu dzisiejszej brytyjskiej wioski Heslington, ciało pewnego mężczyzny zaczęło się rozkładać. Pozostały tylko kości i... mały kawałek mózgu. Jak to możliwe?

Zdjęcie Mózg Heslington /materiały prasowe

Międzynarodowy zespół naukowców po wielu miesiącach badań dostarczył wskazówek wyjaśniających ten fenomen. Może pomóc nam on lepiej zrozumieć, jak działają ludzkie mózgi.



W momencie śmierci, tkanka mózgowa błyskawicznie zaczyna się rozkładać. W porównaniu z innymi częściami ciała, proces ten jest szczególnie szybki. Kiedy więc archeolodzy zajrzeli do pokrytej błotem czaszki i wyciągnęli z niej fragment dobrze zakonserwowanego mózgu, byli w szoku.



Według datowania radiowęglowego, mężczyzna w średnim wieku zmarł pomiędzy 673 a 482 r.p.n.e., najprawdopodobniej w wyniku złamania kręgosłupa - takiego, jak podczas powieszenia. Kim był i dlaczego skazano go na śmierć, nigdy się nie dowiemy.



Jakiś czas po egzekucji, odcięto mu głowę i wrzucono do dołu wypełnionego drobnoziarnistym osadem. W takich warunkach dotrwała do dziś. A w niej fragment tkanki mózgowej zwany mózgiem Heslington.



W przeciwieństwie do innych narządów, mózg musi być dobrze wspierany na poziomie komórkowym, aby prawidłowo działać, utrzymując właściwe połączenia. Wydaje się, że mogą za to odpowiadać filamenty pośrednie, które w odpowiednich okolicznościach mogą zachować integralność długi po śmierci. Tak właśnie było w przypadku mózgu Heslington.



Wyniki zachęciły naukowców do spekulacji na temat substancji chemicznej, która blokuje enzymy zwane proteazami działające po śmierci, pozwalając białkom zlewać się w stabilne agregaty, które mogłyby przetrwać w wyższych temperaturach.