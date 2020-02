Niedopałki papierosów też trują

​Papierosy są toksyczne nie tylko podczas palenia. Nowe badania wykazały, że nawet niedopałki emitują szkodliwe związki chemiczne.

Zdjęcie To szokujące, ale niedopałki papierosów też emitują szkodliwe substancje /123RF/PICSEL

Okazuje się, że w ciągu 24 godzin od odłożenia, niedopałek wytworzy 14 proc. nikotyny w porównaniu do używanego papierosa. Na tym emisja szkodliwych substancji do powietrza nie kończy się.



Podczas gdy większość szkodliwych związków chemicznych jest uwalniania w ciągu jednego dnia od momentu zgaszenia, analiza przeprowadzana przez FDA wykazała, że stężenie nikotyny i triacetyny (plastyfikatora stosowanego w filtrach papierosowych) po pięciu dniach spada zaledwie o połowę.



- Byłem tym absolutnie zaskoczony. Liczby mówią same za siebie i mogą mieć znaczący wpływ na nasze samopoczucie, gdy niedopałki leżą w zamkniętych pomieszczeniach lub samochodach - powiedział Dustin Poppendieck z NIST.



Zespół Poppendiecka postanowił przyjrzeć się emisji związków chemicznych z mebli i ścian. Aby zmierzyć emisję szkodliwych substancji do powietrza, naukowcy umieścili 2100 niedopałków w komorze ze stali nierdzewnej. Uczeni skupili się na ośmiu chemikaliach emitowanych zwykle przez papierosy, z których cztery FDA uważa za szkodliwe lub potencjalnie szkodliwe. Triacetyna nie jest uznawana za szkodliwą, ale ponieważ jest tak powszechna w filtrach papierosowych i nie odparowuje łatwo, jest dobrym wskaźnikiem tego, jak rozkładają się inne lepkie związki chemiczne.



Odkryto, że wraz ze wzrostem temperatury, intensywność emitowanych chemikaliów przez niedopałki wzrasta. Oznacza to, że pozostawienie pełnych popielniczek na kilka dni, szczególnie w upale, wydaje się być złym pomysłem i może narazić palaczy (oraz niepalących) na jeszcze bardziej szkodliwe działanie niż aktywne palenie.



Szacuje się, że co roku na świecie produkuje się ponad 5 bilionów niedopałków, a wiele z nich nie zostaje właściwie zgaszonych i wyrzuconych, co powoduje również zanieczyszczenia środowiska. Warto przypomnieć, że niedopałki nie ulegają biodegradacji.