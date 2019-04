Niebezpieczny grzyb może zagrażać ludzkości

Candida auris to niebezpieczny, lekooporny grzyb, który działa niezwykle szybko i może zabić w ciągu zaledwie 90 dni. C. auris utrzymuje się na skórze przez dłuższy okres czasu, co ułatwia jego przenoszenie.

Zdjęcie Candida auris /materiały prasowe

Jeden z przypadków zarażenia odnotowano w szpitalu Mount Sinai w Stanach Zjednoczonych. Chory zmarł w ciągu 90 dni, jednak badania wykazały, że inwazyjny grzyb był rozsiany po całym pomieszczeniu - na łóżku, drzwiach, ścianach, a także wszystkich przedmiotach wewnątrz.

Dodatkowe niebezpieczeństwo płynie z odporności grzyba, który jest niewrażliwy na leczenie farmakologiczne. Chociaż istnieją trzy różne klasy leków przeciwgrzybiczych, większość znanych szczepów jest oporna na co najmniej jeden lek, jedna trzecia jest oporna na dwa leki oraz istnieje wiele szczepów opornych na wszystkie trzy leki. Oznacza to, że istniejące opcje dla zakażonych pacjentów są bardzo ograniczone.

Osoby z osłabionym układem odpornościowym są szczególnie narażone na zakażenie C. auris. Należą do nich między innymi niemowlęta, osoby starsze, palacze, diabetycy i pacjenci z chorobami autoimmunologicznymi. Uważa się, że zdrowi ludzie posiadają bardzo niskie ryzyko zakażenia się grzybem, jednak nie zbadano, jak szybko mutują poszczególne szczepy, które mogą stanowić zagrożenie również dla osób zdrowych.

Jest to szczególnie niepokojące, ponieważ obecność C. auris zanotowano na całym świecie, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Japonii, Korei Południowej, Indiach, RPA, Kuwejcie, Kolumbii, Wenezueli i Pakistanie. Obecnie w Stanach Zjednoczonych potwierdzono 587 przypadków zakażenia C. auris. Lekarze ostrzegają przed niebezpieczną chorobą, która może stać się niezwykle poważnym zagrożeniem dla ludzkości.