Nie ma związku między stosowaniem talku a rakiem jajnika

W opublikowanych we wtorek wynikach badań przeprowadzonych przez rząd USA, nie stwierdzono związku między rakiem jajnika a stosowaniem talku w okolicy narządów płciowych.

Zdjęcie Czy talk jest szkodliwy? Nie ma na to dowodów /123RF/PICSEL

Artykuł ukazał się w Journal of the American Medical Association (JAMA). Od dziesięcioleci talk jest używany przez kobiety do higieny narządów płciowych. Ma zdolności pochłaniania nieprzyjemnego zapachu i wilgoci. Stosuje się go albo bezpośrednio, albo przez bieliznę lub wkładki higieniczne. Praktyka ta jest bardziej rozpowszechniona u osób starszego pokolenia.



Stosowanie talku stało się kontrowersyjne z powodu potencjalnego zwiększenia ryzyka raka. W 2018 r. amerykański gigant farmaceutyczny Johnson & Johnson otrzymał nakaz wypłaty 4,7 mld dol. 22 kobietom, które twierdziły, że azbest w talku ich firmy spowodował u nich wystąpienie raka jajnika.



Obawy związane z możliwym skażeniem talku mineralnego azbestem, które często tworzą się obok siebie w przyrodzie, sięgają już lat 70. ubiegłego wieku. Niektóre badania wykazały wyższe ryzyko wystąpienia raka jajnika wśród użytkowniczek talku, co do którego podejrzewano, że jest transportowany do jajników przez pochwę i macicę.



Ze względu na niewielką liczbę przeprowadzonych badań, związku nie potwierdzono. W nowym artykule JAMA, zespół uczonych Katie O'Brien z National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) zebrał dane z czterech dużych badań, obejmujących dane 250 000 kobiet. Uczestnicy musieli co roku odpowiedzieć na zestaw pytań związanych ze zdrowiem, w tym o stosowanie talku. Nie znaleziono statystycznie istotnego związku podczas porównania stanu zdrowotnego kobiet używających talku i tych, które go nie stosowały. Nie stwierdzono również żadnego istotnego związku przy długotrwałym używaniu talku.



Chociaż przeprowadzone badanie jest najdłuższym i najbardziej złożonym, ma kilka ograniczeń. Liczni naukowcy przekonują, że nie można całkowicie wykluczyć związku między talkiem a ryzykiem wystąpienia raka jajnika - do tego konieczne są bardziej szczegółowe badania. Jeżeli takowe ryzyko istnieje, to prawdopodobnie jest ono bardzo małe.