Najnowsze badania sugerują, że proces powstawania nowych neuronów zachodzi u ludzi przez całe życie, aż do późnej starości.

Zdjęcie To niesamowite, ale neurony powstają w mózgu przez całe życie /123RF/PICSEL

W ostatnich latach naukowcy nie byli zgodni co do neurogenezy, czyli tworzenia nowych komórek nerwowych. Zastanawiano się do jakiego wieku tworzą się nowe neurony i w jakich obszarach mózgu zachodzi ten proces. Sporo badań dotyczyło hipokampa, obszaru mózgu najsilniej związanego z pamięcią, a przy tym kluczowego w rozwoju chorób neurodegeneracyjnych.



W ubiegłym roku jedne z badań wykazały, że neurogeneza w hipokampie występuje tylko w dzieciństwie. Nowe obserwacje sugerują coś odwrotnego. Naukowcy z Autonomous University w Madrycie przebadali tkankę mózgową 58 niedawno zmarłych osób w wieku od 43 do 97 lat, z których 45 cierpiało na alzheimera, a u 13 nie występowały żadne objawy choroby.



Wykorzystując nowoczesne metody przetwarzania tkanek, odkryto, że zdrowe mózgi zawierają tysiące niedojrzałych neuronów, które wydają się być stosunkowo młode. Osoby cierpiące z powodu choroby Alzheimera również miały te neurony, chociaż wraz z postępem choroby, ich liczba malała.



U osób zdrowych, liczba młodych neuronów także spada wraz z wiekiem. Między 40. a 70. rokiem życia liczba nowo powstałych komórek nerwowych spadła z około 40 000 do mniej niż 30 000 na mm3. Mimo tego, dowody występowania niedojrzałych neuronów znaleziono nawet w mózgu 97-latka.



To badanie potwierdza, że neurony powstają całe życie. Dzięki takiemu odkryciu, być może opracujemy nowe formy walki z alzheimerem.