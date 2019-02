Nawracająca chrypka jednym z objawów raka?

​Uporczywe, nawracające zapalenia gardła, połączone z dusznościami i trudnościami w połykaniu lub bólem ucha, może być jednym z pierwszych objawów nowotworu.

Zdjęcie Nawracający ból gardła może nie być tym, co nam się wydaje /123RF/PICSEL

Obecnie zalecaną procedurą dla pacjentów z utrzymującą się przez długi czas jest przebadanie się pod kątem raka gardła lub krtani. Weilin Wu z Cancer Research UK uspokaja, że nie ma sensu wpadać w panikę.

Reklama

- Sam ból gardła nie wiąże się z rakiem krtani. Niniejsze badanie dostarcza jednak najlepszych dowodów na poparcie obecnej rekomendacji skierowanej do pacjentów w starszym wieku z nawracającą chrypką - powiedział Weilin Wu.



Krtań jest częścią gardła znajdującą się przy wejściu do tchawicy. Pomaga mówić i oddychać. W samej Wielkiej Brytanii co roku odnotowuje się około 2000 nowych przypadków raka krtani.

Badania przeprowadzone przez uczonych z Uniwersytetu w Exeter objęły pacjentów z ponad 600 przychodni. Zbadano 806 osób z rozpoznaniem raka krtani i 3559 osób z grupy kontrolnej. To pierwsze tego typu badanie, które całościowo rzuca nowe światło na wszystkie czynniki istotne w rozwoju raka krtani.



- Stwierdziliśmy, że chrypka jest ważna w przypadku raka krtani, ale ryzyko raka krtani wzrasta, gdy dochodzi do nawracającego zapalenia gardła - powiedziała Elizabeth Shephard, główna autorka badań.



Najnowsze badania są ważne, ponieważ "wykazały potencjalne zaostrzenie niektórych objawów, które wcześniej uważano za niski czynnik ryzyka". Palenie papierosów może zwiększać ryzyko nawracającego bólu gardła, a tym samym przyczyniać się do rozwoju nowotworów.