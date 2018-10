Naukowcy stworzyli przełyk w warunkach laboratoryjnych

Brytyjscy naukowcy wyhodowali przełyk opracowany dzięki metodom inżynierii tkankowej, który został pomyślnie wszczepiony myszom.

Zdjęcie Przełyk opracowany przez brytyjskich naukowców /materiały prasowe

Badania opisane w "Nature Communications" zostały przeprowadzone przez naukowców ze Szpitala przy Great Ormond Street (Gosh) i Instytutu Francisa Cricka. Naukowcy mają nadzieję, że doprowadzą one ostatecznie do prób klinicznych przełyków do zastosowań transplantologicznych.



Przełyk jest złożonym, wielowarstwowym narządem, złożonym z wielu typów tkanek, który działa jak rura transportująca żywność i płyn z jamy ustnej do żołądka.



Uczeni wykorzystali przełyk szczura, który został pozbawiony komórek, pozostawiając jedynie kolagenowe rusztowanie. Na wczesnym etapie na rusztowanie zostały nałożone mięśnie i tkanka łączna myszy oraz ludzi, a także inne komórki, które przenikneły do wnętrza narządu. Wykorzystanie komórek macierzystych różnych gatunków umożliwiło naukowców rozróżnienie pochodzenia każdego rodzaju tkanki. Mające 2 cm średnicy przełyki zostały wszczepione do brzuchu myszy.



- Byliśmy zdumieni widząc, że nasza zmodyfikowana tkanka ma zarówno strukturę, jak i funkcje zdrowego organizmu - powiedziała dr Paola Bonfanti, współautorka badań.



Przełyk był zdolny do skurczu mięśni, co jest potrzebne do przetransportowania jedzenia do żołądka. Szacuje się, że ok. 1 na 3000 dzieci rodzi się z nieprawidłowo wykształconym przełykiem. Naukowcy mają nadzieję, że już wkrótce tego typu struktury będzie można zastosować na salach operacyjnych.



- Jest to duży krok naprzód w dziedzinie medycyny regeneracyjnej, przybliżając nas coraz bardziej do leczenia, które wykracza poza naprawę uszkodzonej tkanki i oferuje możliwość stosowania narządów do przeszczepów, które nie zostaną odrzucone - dodał prof. Paolo De Coppi, chirurg z Gosh.



Do zastosowań klinicznych jeszcze droga daleka. Wcześniej musi zostać przeprowadzonych znacznie więcej eksperymentów na zwierzętach, w tym większych ssakach.