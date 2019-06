Naukowcom udało się zamienić grupę krwi typu A w 0

Naukowcy nauczyli się zamieniać grupę krwi typu A w grupę krwi typu 0. To oznacza, że potencjalnych uniwersalnych dawców jest więcej niż nam się wydawało.

Co roku na świecie dochodzi do transfuzji ok. 117 mln litrów krwi. Ze względu na obecność antygenów na krwinkach, wyróżnia się grupy A, B, AB i 0. Grupa krwi 0 jest kompatybilna z każdym innym typem krwi, więc osoby ją posiadające są nazywane "uniwersalnymi dawcami".

Grupa krwi 0 nie ma na powierzchni antygenów A lub B, ale ma "neutralny" antygen H. Okazuje się, że niechciane antygeny można zamienić w obrębie komórki krwi w antygen H. Tak zmodyfikowana krew nie wywoła odpowiedzi immunologicznej i można ją traktować jak grupę krwi 0.



Do tej niezwykłej zamiany wykorzystuje się ścieżki enzymatyczne występujące w bakteriach żyjących w ludzkim jelicie. Po uzyskaniu bakterii Flavonifractor plautii z ludzkich odchodów naukowcy wyizolowali swoiste geny kodujące dwa enzymy bakteryjne zdolne do usuwania kluczowych składników antygenu A. Dodając małe ilości tych enzymów do krwi typu A, można usunąć antygeny A.



Do tej pory eksperymenty przeprowadzono tylko w warunkach laboratoryjnych, ale już wkrótce mają rozpocząć się zakrojone na szerszą skalę testy.