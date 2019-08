Nastolatka zjadła ponad kilogram włosów

Z żołądka pewnej nastolatki usunięto kulę zlepionych włosów ważącą ponad 1,3 kg. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadką chorobę zwaną zespołem Roszpunki.

Zdjęcie Połykanie włosów może być niebezpieczne /123RF/PICSEL

Pewna 14-latka z Indii trafiła do szpitala z bólem brzucha i wymiotami. Zaskoczeni lekarze znaleźli w jej brzuchu kulę zlepionych włosów ważącą ponad 1,3 kg. Oczywiście, zostały one zjedzone przez dziewczynkę.



Zgiagnozowano u niej niezwykle rzadką chorobę zwaną zespołem Roszpunki. Jest to rodzaj niedrożności jelit wywołany trichofagią, czyli nawykiem zjadania włosów. Kulka włosów zwana przez lekarzy trichobezoarem rozciąga się przez całe jelita. W literaturze odnotowano tylko 60 przypadków zespołu Roszpunki, odkąd stan ten został rozpoznany w 1968 r.



Większość przypadków zespołu Roszpunki diagnozuje się u dzieci i młodych dorosłych w wieku 13-20 lat. Osoby cierpiące na zespół Roszpunki zwykle cierpią na zaburzenia psychiczne znane jako trichotillomania, czyli kompulsywne wyrywanie sobie włosów. Tylko 10-30 proc. osób z trichotillomanią cierpi także na trichofagię. Wśród osób z oboma zaburzeniami, u tylko 1 proc. dochodzi do rozwijania się włosów w przewodzie pokarmowym.



Jedzenie włosów może powodować poważne komplikacje - głównie niedrożność jelit, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć. W 2017 r. 16-letnia dziewczyna z Anglii zmarła z powodu zespołu Roszpunki po tym, jak kula włosów doprowadziła do niebezpiecznej infekcji.