Najrzadszy rodzaj neuronów

Naukowcy przyjrzeli się jednym z najrzadszych komórek nerwowych występujących w naszym organizmie. Mowa o neuronach von Economo.

Zdjęcie Neuron von Economo /materiały prasowe

Neurony von Economo (VEN) zwane także neuronami wrzecionowatymi, są rodzajem komórek nerwowych, charakteryzujących się wrzecionowatym ciałem, z jednej strony przechodzącym w pojedynczą wypustkę, a z drugiej tworzącym rozbudowane rozgałęzienie. Znajdują się one w określonych rejonach kory mózgowej ludzi (w korze przedniego zakrętu obręczy i czołowej części kory wyspowej.



Neurony występują także u innych człowiekowatych, waleni, słoni afrykańskich i indyjskich. Ich obecność wyłącznie u tych grup zwierząt zrodził hipotezę, że są one wyrazem adaptacji neuronalnych w dużych mózgach, umożliwiając szybkie przetwarzanie i przekazywanie informacji. Teraz naukowcy po raz pierwszy zarejestrowali aktywność elektryczną neuronów von Economo.



W przeciwieństwie do wielu innych typów komórek, VEN nie występują u gryzoni laboratoryjnych (jak myszy i szczury), a trudno jest je nawet znaleźć w ludzkich mózgach. To pokazuje, jak dużym wyzwaniem było uchwycenie ich aktywności elektrycznej.



- W tym momencie jesteśmy w opisowej fazie zrozumienia tych neuronów. Wciąż skrywają przed nami wiele tajemnic - powiedział neurobiolog Ed Lein z Instytutu Nauk nad Mózgiem Uniwersytetu Waszyngtońskiego.



Naukowcy Zmierzyli sygnały elektryczne z trzech sieci VEN, dzięki czemu odkryli, że istnieją różnice w porównaniu z sygnałami z innych typów neuronów. Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie one oznaczają. Uczeni przeanalizowali także wzroce ekspresji genów VEN i odkryli, że bardzo przypominają one podzbiór komórek zwanych neuronami piramidalnymi.



Dokładne przyjrzenie się VEN jest bardzo ważne, gdyż wiele wskazuje, że neurony te mogą być zaangażowane w rozwój niektórych chorób neuropsychiatrycznych i neurodegeneracyjnych. Nie wiemy jednak, dlaczego tak się dzieje.