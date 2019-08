Picie dziennie co najmniej trzech napojów zawierających kofeinę może wywoływać migreny.

Zdjęcie Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez kawy, ale za duże ilości tego napoju mogą wywoływać migrenę /123RF/PICSEL

Badacze potwierdzili, że spożywanie dziennie co najmniej trzech napojów zawierających kofeinę wiąże się ze zwiększonym prawdopodobieństwem wystąpienia migreny tego samego dnia lub dnia następnego. Spożywanie tylko 1-2 dwóch napojów kofeinowych dziennie nie ma takich skutków.



Chociaż wiele osób donosiło, że kofeina faktycznie może wywoływać migrenę, nie było badań potwierdzających tę tezę. Praca opublikowana w "American Journal of Medicine" na początku sierpnia jest pierwszą, która sugeruje, że codzienne zmiany w spożyciu kofeiny mogą wiązać się z występowaniem migren.



- Mimo że niektórzy pacjenci z epizodami migrenowymi uważają, że muszą unikać kofeiny, stwierdziliśmy, że picie 1-2 kawy dziennie nie wiąże się z wyższym ryzykiem uciążliwego bólu głowy - powiedziała dr Suzanne Bertisch z Uniwersytetu Harvarda.



To ważny pierwszy krok w zrozumieniu wpływu kofeiny na bóle migrenowe, ale konieczne są dalsze badania. Naukowcy twierdzą, że rola kofeiny w wywoływaniu bóli głowy może być szczególnie złożona, ponieważ jej wpływ zależy od tego, ile dziennie się jej konsumuje. Kofeina może wywoływać migreny, ale może mieć także działanie przeciwbólowe.



W przeprowadzonym badaniu, naukowcy wzięli pod uwagę inne czynniki, które mogą wywoływać migrenę, takie jak spożywanie alkoholu, stres, intensywne ćwiczenia czy niedobór snu.