​Nadchodzi pandemia ptasiej grypy? Źródłem może być Rosja

Mimo iż wciąż nie udało nam się pokonać pandemii COVID-19, w ostatnich miesiącach doszło do eksplozji zachorowań z powodu innego śmiertelnego patogenu. Niektórzy twierdzą, że pandemia ptasiej grypy jest już na horyzoncie.

Zdjęcie Nadchodzi kolejne pandemia? / 123RF/PICSEL

Reklama

H5N8, podtyp wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAIV), został zidentyfikowany dziesiątki lat temu. W 2020 roku seria pojawiających się i trwających ognisk H5N8 w populacjach ptaków w dziesiątkach krajów doprowadziła do śmierci lub uboju milionów zwierząt na całym świecie.

Reklama

"Dotknięte regiony geograficzne stale się rozszerzają, a co najmniej 46 krajów zgłosiło wysoce patogenne ogniska H5N8" - piszą badacze wirusa Weifeng Shi i George F. Gao w nowym artykule opublikowanym w "Science", ostrzegając przed niebezpieczeństwami związanymi z H5N8, jeśli nie będziemy ściśle monitorować i nie uda nam się powstrzymać tego niepokojącego trendu.



Podczas gdy najbardziej narażonymi zwierzętami na H5N8 są różnego rodzaju ptaki (w tym hodowlane kurczaki i kaczki), w ostatnim czasie odkryto także przypadki zachorowań ludzi.



Ognisko ptasiej grypy w Rosji w grudniu 2020 r. objęło pracowników zatrudnionych przy hodowli drobiu, a siedem osób na farmie w południowej Rosji wykazało objawy zakażenia - był to pierwszy przypadek H5N8 stwierdzony u ludzi.



"Do tej pory do Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zgłoszono łącznie 862 potwierdzone laboratoryjnie przypadki zakażenia wirusem H5N1 u ludzi, w tym 455 zgonów. Przypadki te pochodziły z 17 krajów, przy czym ~76 procent z Egiptu i Indonezji" - wyjaśniają Shi i Gao.



W większości ostatnich ognisk, klad H5N8 zwany 2.3.4 stał się dominującym patogenem na całym świecie. Po raz pierwszy zaobserwowano go na chińskim targowisku w 2010 roku.



"Klad 2.3.4 H5 AIV, szczególnie podtyp H5N8, wyraźnie wykazuje skłonność do szybkiego globalnego rozprzestrzeniania się wśród ptaków wędrownych" - piszą naukowcy, zauważając, że wirusy te wykazują również dowody ciągłej ewolucji.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Shi i Gao - odpowiednio z chińskiego Shandong First Medical University i Chińskiego Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom - byli jednymi z pierwszych naukowców, którzy zidentyfikowali SARS-CoV-2 na początku 2020 roku. Pandemia COVID-19 oraz środki zapobiegawcze i kontrolne wprowadzone w odpowiedzi na nią przez światowe populacje spowodowały gwałtowne ograniczenie rozprzestrzeniania się sezonowych ludzkich wirusów grypy typu A i B.



Niemniej jednak, w tym samym okresie, szereg wysoce patogennych wirusów grypy ptaków H5Ny, w tym podtypów H5N1, H5N2, H5N5 i H5N8, rozprzestrzenił się w Chinach, Afryce Południowej, Europie, Eurazji i innych miejscach.



Jednocześnie badania wykazały, że wirusy kladu 2.3.4 wykazują szczególne przystosowania do wiązania się z komórkami, które mogą stanowić większe ryzyko dla przenoszenia się na ludzi, w tym potencjalnie przenoszenia się z człowieka na człowieka.



Podsumowując, musimy znacznie zwiększyć nadzór nad HPAIV na fermach drobiu, zanim wirusy te zaczną zagrażać ludzkości.