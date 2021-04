Na drodze do organów zastępczych z połączenia komórek ludzkich i małpich

​Przełomowy eksperyment polegający na połączeniu komórek macierzystych ludzkich i małpich może utorować drogę do sztucznie wyhodowanych organów zastępczych, jednocześnie rodząc nowe pytania etyczne dotyczące tzw. hybryd chimerycznych.

Zdjęcie Blastocysta zawierająca ludzkie i małpie komórki / materiały prasowe

Komórki macierzyste są prekursorami innych komórek w organizmie, zdolnymi do przekształcania się w różne typy w zależności od potrzeb. To sprawiło, że stały się one przedmiotem badań, których celem jest wyhodowanie narządów zastępczych, aby zaspokoić wyraźny niedobór dawców dla takich organów jak serca, wątroby czy płuca.

Jednym z obszarów, który od dawna uważany jest za obiecujący, jest wykorzystanie żywicieli takich jak świnie, w których ludzkie komórki mogłyby być hodowane w takie narządy zastępcze (tzw. ksenotransplantacje). To jednak napotkało na problemy ze zgodnością tkankową, co zdaniem naukowców może być spowodowane ewolucyjnym dystansem między ludźmi a świniami. Nowe badania skupiły się na jednym z naszych bliższych krewnych - makakach.



Zespół, kierowany przez prof. Juana Carlosa Izpisua Belmonte z Instytutu Salka, pobrał ludzkie pluripotencjalne komórki macierzyste i umieścił je w embrionach makaków na szalkach Petriego. Oznaczając ludzkie komórki białkiem fluorescencyjnym - co oznacza, że będą one później identyfikowalne w odpowiednich warunkach - naukowcy byli w stanie zobaczyć, że ludzkie komórki nie tylko przetrwały, ale zintegrowały się z komórkami małpy z lepszą względną wydajnością, niż miało to miejsce w przypadku tkanki świńskiej.



Wszystkie eksperymenty zostały zakończone po 19 dniach od wstrzyknięcia komórek macierzystych.



Celem nie było stworzenie na czegoś, co można by ostatecznie wszczepić człowiekowi. Jednakże istnieje nadzieja, że nowa komunikacja molekularna zaobserwowana w chimerycznych komórkach może lepiej wyjaśnić, jak zachodzą wczesne etapy rozwoju człowieka.



Zdjęcie Medyk czekający z organem do transplantacji / 123RF/PICSEL

- Te chimeryczne metody mogą być naprawdę bardzo przydatne w badaniach biomedycznych nie tylko na najwcześniejszym, ale i na późniejszym etapie życia. Kiedy ta molekularna komunikacja zostanie lepiej zrozumiana, chimeryczne organizmy mogą pozwolić badaczom na bezprecedensowe spojrzenie na najwcześniejsze etapy rozwoju człowieka. Chimeryczne organizmy zawierające ludzkie komórki mogłyby być wykorzystywane do generowania komórek i narządów do przeszczepów u gatunków bardziej odległych ewolucyjnie od człowieka, takich jak świnie, które mogą być bardziej odpowiednie z różnych powodów. Dodatkowo, badania te stanowią nową platformę do badań nad powstawaniem konkretnych chorób - powiedział prof. Izpisua Belmonte.



Nad badaniami górują obecne surowe zasady dotyczące eksperymentów z komórkami macierzystymi. Niemniej jednak, nawet po wprowadzeniu tych ograniczeń, niektórzy nadal są niezadowoleni z idei wykorzystywania komórek macierzystych i embrionów w ten sposób, co stanowi wyzwanie, które przyszłe eksperymenty będą musiały nadal brać pod uwagę. Zespół planuje dokładniej przyjrzeć się kolejnym ścieżkom molekularnym, aby lepiej określić, które z nich są krytyczne dla żywotności hybryd.