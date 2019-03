​Ciekawy przypadek medyczny został opisany w Stanach Zjednoczonych. Pewien mężczyzna przypuszczał, że zachorował na grypę, a tymczasem doświadczał zawałów serca.

46-letni Ed Covert z Nowego Jorku zaczął czuć dziwny ucisk w klatce piersiowej. Myślał, że to początek grypy, ale prawda okazała się znacznie bardziej skomplikowana.

"Czułem uczucie ciężkości w klatce piersiowej - tak, jak czuje się podczas grypy. Dużo kaszlałem, bo chciałem pozbyć się tego uczucia" - czytamy w doniesieniach złożonych przez Coverta.



Covert poprosił długoletnią przyjaciółkę i pielęgniarkę jednocześnie o przepisanie kilku leków na przeziębienie, ale ta rozpoznała, że jego objawy odbiegają od standardowych. Natychmiast poleciła mu udanie się do szpitala.



Tam, po przeprowadzeniu rutynowych badań, lekarze przekazali mu złą wiadomość. Wcale nie miał grypy, ale doznał dwóch zawałów serca i był bliski doświadczenia trzeciego.



Niebezpieczne zdarzenia sercowe były konsekwencjami jego trybu życia. Mężczyzna był nałogowym palaczem i pracował na pół etatu w gospodarstwie rolnym, co wymagało od niego podnoszenia dużych ciężarów. Komplikacje zdrowotne zmusiły go do rezygnacji z pracy. Na szczęście, dzięki szybkiej pomocy, udało mu się w pełni wyzdrowieć.



Opisany przypadek podkreśla znaczenie prawidłowego rozpoznania zawału serca, którego oznaki często mogą być mylące i niejasne. Zawały serca mogą być nagłe i intensywne, chociaż większość z nich rozwija się powoli. Mogą wystąpić takie objawy jak zawroty głowy, duszności i zimne poty, ale jednym z najbardziej charakterystycznych jest uczucie ucisku w klatce piersiowej lub lewym ramieniu, które może rozprzestrzeniać się na prawą rękę, szyję, szczękę lub plecy.



Objawy zawału serca mogą różnić się w zależności od osób i co ciekawe - wyglądają inaczej u mężczyzn, a inaczej u kobiet. Badania opublikowane w 2018 r. wykazały, że u kobiet objawy zawału serca są znacznie mniej specyficzne, co sprawia, że czekają średnio 37 minut dłużej zanim sięgną po pomoc.