Mózgi chorych na autyzm rosną szybciej

Naukowcy z Kalifornijskiego Instytutu Salka odkryli różnicę między rozwojem neuronów u zdrowych osób oraz tych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Może to pomóc w opracowaniu skuteczniejszych technik diagnostycznych i terapii.

Okazuje się, że neurony niektórych osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) rosną szybciej niż zwykle, szczególnie jeszcze przed diagnozą. To zjawisko dotyka aż 30 proc. osób z autyzmem, a jego mechanizmy nie są jasne.



Aby przyjrzeć się, jak rozwijają się komórki nerwowe u osób cierpiących na autyzm, naukowcy pobrali komórki skóry od ośmiu chorych pacjentów i pięciu zdrowych. Następnie przekształcono je w indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (IPSC), czyli takie, które mogą przekształcić się w dowolny typ komórek naszego ciała. Udało się je przeprogramować w rozwój do neuronów.



Następnie naukowcy przyjrzeli się aktywności genetycznej w komórkach na różnych etapach rozwoju, analizując ich RNA. Okazało się, że pewna grupa genów, z których niektóre wcześniej wiązano z autyzmem, włączała się i prowadziła do przyspieszonego rozwoju. Neurony osób z ASD rosły szybciej niż komórki nerwowe osób zdrowych, ponieważ rozwijały się u nich dłuższe i bardziej złożone wypustki nerwowe.



- Chociaż nasze badania analizowały jedynie komórki w hodowlach, może nam pomóc zrozumieć, jak wczesne zmiany w ekspresji genów prowadzą do zmian w rozwoju mózgu u osób z ASD - powiedział Rusty Gage, jeden z autorów badania.



To odkrycie w przyszłości może pomóc w opracowaniu nowych terapii do leczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu i skuteczniejszego wykrywania choroby.