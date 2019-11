Miliony cząsteczek podobnych do DNA i RNA

Naukowcy wykorzystali symulację komputerową do odkrycia ponad miliona cząsteczek, które mogłyby potencjalnie przechowywać informacje genetyczne - podobnie jak DNA.

Zdjęcie Nie tylko DNA i RNA przenoszą informację genetyczną? /123RF/PICSEL

DNA i RNA przechowują informacje genetyczne i umożliwiają życie, jakie znamy. Ale co, jeżeli miliony mniej znanych substancji mogłyby robić dokładnie to samo?



Najnowsze wyniki badań sugerują, że ponad milion podobnych chemicznie substancji może kodować informacje biologiczne, tak samo jak DNA. To z kolei może być kierunkiem dla nowych terapii, a także pomóc rozwikłać nam zagadkę pochodzenia życia.



- Naprawdę ekscytujące jest rozważenie potencjału alternatywnych systemów genetycznych. Mogły one powstać i ewoluować w różnych środowiskach, być może nawet na innych planetach - powiedział Jay Goodwin, chemik z Uniwersytetu Emory.



Zarówno DNA, jak i RNA, dwa znane typy kwasów nukleinowych, zawierają chemiczne cegiełki zwane nukleotydami, które łączą się w określonej kolejności i przekazują informację. Tymczasem niektóre naturalne i wytworzone przez człowieka cząsteczki mogą naśladować podstawową strukturę DNA.



- W biologii znamy dwa rodzaje kwasów nukleinowych. Tymczasem wydaje się, że jest ich o wiele, wiele więcej - powiedział Jim Cleaves, chemik z Tokijskiego Instytutu Technologicznego.



Uczeni zaprojektowali program komputerowy do generowania wzorów chemicznych dla cząsteczek podobnych do kwasów nukleinowych. W DNA nukleotydy łączą się w odrębne pary i linie, więc naukowcy upewnili się, że wygenerowane przez nich cząsteczki mają taką samą strukturę. Ostatecznie zgromadzono ponad 1 160 000 różnych cząsteczek spełniających postawione kryteria.



To sugeruje, że nie tylko DNA i RNA są nośnikami życia. Być może w przeszłości materiał genetyczny faktycznie był transportowany przez drobniejsze molekuły. To z kolei może otworzyć drogę dla nowych leków i terapii, choć konieczne są dalsze badania.