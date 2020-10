Mikrobot do bezpiecznego dostarczania leków

Inżynierowie z Uniwersytetu Purdue stworzyli malutkiego prostokątnego robota wielkości kilku ludzkich włosów. Może w pełni swobodnie przemieszczać się przez okrężnicę, wykonując liczne przewroty, co zostało zademonstrowane na modelach zwierzęcych.

Zdjęcie Mikrobot jest naprawdę niewielki - tu porównanie z rozmiarem monety /materiały prasowe

Robot jest przeznaczony do precyzyjnego transportu leków u ludzi. Przemieszcza się poprzez wykonywane obroty, dzięki czemu nie zagnieżdża się w zakamarkach jelita grubego. Ta metoda dystrybucji leków jest pozbawiona skutków ubocznych, które są powszechne w przypadku preparatów oddziałujących na jelita.



Robot został już przetestowany w warunkach in vivo. Jest za mały, by pomieścić jakąkolwiek baterię, więc sterowanie odbywa się spoza ciała za pomocą pola magnetycznego. Robot może obracać się tak samo, jak opona samochodowa po nierównym terenie.



Sterowanie robotem za pomocą pola magnetycznego jest stuprocentowo bezpieczne dla człowieka. Robota postanowiono przetestować w okrężnicy, gdyż jest to organ łatwo dostępny z zewnątrz. W przyszłości może on jednak być używany także w innych częściach ciała.



To, jak mikrobot porusza się w ciele myszy, można zobaczyć na poniższym materiale wideo. Nie ujawniono, kiedy możemy spodziewać się testów robota z udziałem ludzi.