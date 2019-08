Naukowcy z Imperial College London opracowali innowacyjny sposób pomocy otyłym pacjentom za pomocą zastrzyku i mikstury hormonalnej.

Zdjęcie Otyłość można leczyć hormonami /123RF/PICSEL

Szacuje się, że jeden na czterech Brytyjczyków oraz dwóch na pięciu Amerykanów cierpią na otyłość. Obecne metody leczenia obejmują bypass żołądka, która zdaje egzamin w utrzymywaniu masy ciała i poprawie poziomu cukru we krwi u osób cierpiących na cukrzycę. Niestety, procedura może wiązać się także z wieloma nieprzyjemnymi skutkami ubocznymi, takimi jak wymioty, bóle brzucha, przewlekłe nudności i wyniszczająco niski poziom cukru we krwi.



Wykazano, że zastrzyk hormonalny przyspiesza utratę masy ciała średnio o 4,4 kg i zmniejsza poziom cukru we krwi bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Ta nieinwazyjna procedura może stanowić przydatną alternatywę dla bypassu żołądka w niedalekiej przyszłości.



Do badania zrekrutowano 69 pacjentów cierpiących na cukrzycę lub stan przedcukrzycowy, z których 15 otrzymało mieszankę hormonów (peptyd glukagonopodobny 1, oksyntomodulina i peptyd YY - GOP), 11 otrzymało placebo, u 21 zastosowano operację bariatryczną, a u 22 zastosowano dietę niskokaloryczną. Osobom z pierwszej grupy podawano GOP przez cztery tygodnie. Używano do tego specjalnej pompy, która powoli wstrzykuje płyn pod skórę przez 12 godzin.



U wszystkich pacjentów monitorowano poziom glukozy. Wyniki pokazują, że pacjenci, którym podano GOP zrzucili średnio o 4,4 kg do końca trwania badania i odnotowali znaczną poprawę poziomu cukru we krwi. U niektórych poziom cukru powrócił niemal do normalnych poziomów. Dla porównania, osoby otrzymujące placebo straciły średnio tylko 2,5 kg.



W obu przypadkach utrata masy była znacznie mniejsza niż u osób, które przeszły operację bariatryczną lub trzymali się diety o ograniczonej kaloryczności. Stracili oni odpowiednio 10,3 i 8,3 kg. Osoby, którym podano GOP nie doświadczyły jednak żadnych skutków ubocznych, co może mieć kluczowe znaczenie.



Naukowcy mają nadzieję, że w przyszłości GOP będzie można rutynowo stosować jako alternatywny sposób leczenia otyłości.