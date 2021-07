Miękki plaster do monitorowania przepływu krwi

Wiedza o tym, jak szybko i jak dużo krwi przepływa przez naczynia krwionośne wewnątrz człowieka, może pomóc lekarzom w diagnozowaniu schorzeń układu krążenia, w tym zakrzepów krwi, problemów z zastawkami serca, słabego krążenia w kończynach lub zatorów w tętnicach powodujących udary i ataki serca.

Plaster ultradźwiękowy opracowany przez amerykańskich inżynierów stale monitoruje przepływ krwi, ciśnienie krwi i pracę serca w czasie rzeczywistym. Plaster jest noszony na szyi lub klatce piersiowej i może mierzyć sygnały sercowo-naczyniowe tak głęboko, jak 14 centymetrów wewnątrz ciała, nieinwazyjnie i z dużą dokładnością. Uczeni twierdzą, że to urządzenie może dać bardziej wszechstronny i dokładny obraz tego, co dzieje się w głębokich tkankach i narządach krytycznych, w tym w sercu i mózgu.



Urządzenia do noszenia, zaprojektowane tak, aby penetrować głębokie warstwy tkanek i wyczuwać sygnały pod skórą, dostarczają lekarzom nowych informacji. Plaster dysponuje również wiązkę ultradźwiękową, którą można przechylać pod różnymi kątami i kierować na obszary ciała, które nie znajdują się bezpośrednio pod nim. Jest to pierwsza taka możliwość. Zazwyczaj czujniki noszone na ciele są w stanie monitorować tylko obszary znajdujące się bezpośrednio pod nimi.



Plaster wykonany jest z cienkiego arkusza elastycznego polimeru, który przylega do skóry. W plastrze osadzony jest układ milimetrowej wielkości przetworników ultradźwiękowych.

