Miał zatkany nos - okazało się, że przez zęba

30-letni Chińczyk udał się niedawno do lekarza z uczuciem zatkanego nosa. Okazało się, że jego stan nie był spowodowany infekcją, a "zagubionym" zębem. Najdziwniejsze było jednak to, że ząb w nosie mężczyzny znajdował się przez ponad 20 lat.

Zdjęcie Ząb wyciągnięty z jamy nosowej 30-letniego Chińczyka /materiały prasowe

W wieku 10 lat Zhang Binsheng spadł z trzeciego piętra centrum handlowego, tracąc w wyniku wypadu dwa zęby. Jeden został odzyskany, ale drugi zniknął bezpowrotnie. Nikt jednak nie przypuszczał, że ząb zaklinuje się w nosie Zhanga.



Zdjęcie rentgenowskie ujawniło cień struktury kostnej wciśniętej między przegrodę nosową. Centymetrowego zęba usunięto podczas krótkiej operacji, a Chińczyk wrócił do pełni zdrowia.



Mimo iż jest to niezwykle rzadkie, schorzenie znane jako ząb ektopowy w jamie nosowej, występuje u 0,1-1 proc. populacji. Na początku roku lekarzy w Danii odwiedził mężczyzna narzekający na uporczywy katar. W jamie nosowej 59-latka odkryto zagnieżdżonego zęba. Duńczyk, podobnie jak Zhang, doznał urazu twarzy w dzieciństwie.



Większość zębów ektopowych rozwija się w jamie nosowej w wyniku urazu czaszki, jednak są także takie, które wynikają z nieprawidłowości anatomicznych.



Ząb ektopowy można łatwo zdiagnozować za pomocą prostego prześwietlenia i usunąć chirurgicznie. Osoby cierpiące na tę przypadłość zazwyczaj szybko dochodzą do siebie po przeprowadzonym zabiegu. Nie odnotowano żadnych śmiertelnych powikłań występowania zęba ektopowego.