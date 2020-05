Mężczyzna z trzema nerkami

​U pewnego mężczyzny odkryto rzadką anomalię medyczną. Okazało się, że urodził się on z trzema nerkami.

Zdjęcie Na tym zdjęciu widać trzy nerki w jamie brzusznej mężczyzny /materiały prasowe

W "New England Journal of Medicine" opisano przypadek 38-letniego mężczyzny z brazylijskiego Sao Paulo. Zgłosił się on do lekarza z bólem pleców będącym konsekwencją przepukliny kręgosłupa, czyli popularnego wypadnięcia dysku. Przeprowadzone badania wykazały u niego obecność nie dwóch, a trzech nerek w jamie brzusznej. Lewa nerka wyglądała normalnie, a dwie pozostałe wyglądały, jakby były połączone.

- Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Byliśmy zaskoczeni, bo obawialiśmy się, że z pacjentem jest coś nie tak - powiedział Renato Foresto, jeden z lekarzy badających mężczyznę w szpitalu w Sao Paulo.



Ciekawe jest to, że dodatkowa nerka nie miała żadnego zauważalnego wpływu na zdrowie mężczyzny. Nieco skomplikowana była budowa moczowodów, ale cały system działał prawidłowo. Badania krwi wykazały, że nerki 38-latka funkcjonują prawidłowo.



- Jego funkcje nerek były całkowicie normalne. Dalsze badania USG i tomografia brzucha wyszły prawidłowo. Ponieważ przyczyna bólu została zdiagnozowana, nie zleciliśmy żadnych dodatkowych badań - powiedział dr Foresto.



"Dodatkowa" nerka to rzadka wada wrodzona, do której dochodzi podczas rozwoju embrionalnego, gdy struktura stanowiąca matrycę nerki rozdziela się na dwie. Lekarze uważają, że na świecie żyje mniej niż 100 osób z taką anomalią medyczną - u żadnej z nich odnotowano poważnych zaburzeń zdrowotnych.