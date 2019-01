Mężczyzna spożył całą butelkę pełną Viagry - co stało się dalej?

Pewien mężczyzna wypił całą butelkę płynnego sildenafilu, aktywnego składnika słynnej Viagry. Nie skończyło się to dla niego dobrze.

Zdjęcie Przedawkowanie Viagry może być niebezpieczne /123RF/PICSEL

W "JAMA Ophthalmology" możemy zapoznać się z ciekawym przypadkiem 50-letniego mężczyzny, który wypił 30 ml płynnego sildenafilu - to aż 10 razy więcej od zalecanej dawki. Skutki uboczne dotknęły głównie problemów ze wzrokiem.



Lekarze leczący mężczyznę szpitalu Massachusetts Eye and Ear Infirmary w Bostonie poinformowali, że cierpi on na ślepotę zmierzchową i ekstremalną wrażliwość na światło. Co ciekawe, mężczyzna zaczął dostrzegać plamy o kształcie pączka w centrum widzenia.



Seria testów optycznych wykazała, że u pacjenta nastąpiło przerwanie siatkówki w obu oczach. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest nieznana, chociaż lekarze przewidują, że mógł być to wynik działania Viagry na naczynia krwionośne oczu. Zawarty w Viagrze sildenafil działa poprzez rozszerzanie naczyń krwionośnych penisa, powodując napływ krwi. Możliwe, ze zbyt wysoka dawka Viagry spowodowała, że naczynia krwionośne mężczyzny rozszerzyły się gwałtownie i w dużym stopniu, powodując poważne uszkodzenia.



Niestety, mężczyzna nie wrócił do szpitala na wizytę kontrolną, więc lekarze nie wiedzą, czy jego stan zdrowia uległ poprawie.



Jest to kolejny opisany przypadek potwierdzający, że przedawkowanie leków na zaburzenia erekcji może powodować problemy ze wzrokiem.