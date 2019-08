Mężczyzna połknął własną protezę podczas operacji

Pewien mężczyzna połknął własną protezę zębową podczas operacji. Proteza utknęła w przełyku na ponad tydzień.

Zdjęcie 72-latek połknął własną protezę podczas operacji /materiały prasowe

Przypadek opublikowany w "BMJ Case Reports" uwypukla problem pozostawiania protez w jamie ustnej podczas operacji wymagających znieczulenia ogólnego. Dochodzi do tego na całym świecie, ale część przypadków może skończyć się tragicznie.



Według raportu, 72-letni mężczyzna poddał się operacji usunięcia nieszkodliwego guzka z tkanki ściany brzucha. Sześć dni potem udał się na oddział ratunkowy z bólem gardła, trudnościami z przełykaniem i krwawym kaszlem. Nie był w stanie połykać żadnych pokarmów stałych.



Po przeprowadzonym prześwietleniu klatki piersiowej, lekarze zdiagnozowali infekcję układu oddechowego. Podczas pierwszego dnia badań nie natrafiono na żadne problemy z gardłem i podejrzewano, że ból jest efektem ubocznym pozostawienia rurki do oddychania podczas operacji, więc odesłali mężczyznę do domu. Ale dwa dni później, 72-latek wrócił na oddział ratunkowy. Ból gardła był gorszy, a on wciąż kaszlał krwią. Powiedział lekarzom, że nie był w stanie połknąć żadnego przepisanego mu leku. Mężczyzna miał także trudności w oddychaniu, szczególnie podczas leżenia.



Szczegółowe badania wykazały metalowy półkolisty przedmiot umieszczony na strunach głosowych, który spowodował obrzęk i opuchliznę. Wkrótce okazało się, że podczas niedawnej operacji mężczyzna "zgubił" protezę. To skłoniło lekarzy do prześwietlenia szyi pacjenta. Podczas badania szybko zlokalizowano "zgubę". Proteza składała się z trzech sztucznych zębów przymocowanych do metalowej płytki.



Protezę usunięto, ale nie był to koniec sagi. W ciągu kolejnych tygodni mężczyzna wracał do szpitala cztery razy z napadami krwawienia i kaszlu. Odkryto, że mężczyzna miał rozdartą tętnicę szyjną w pobliżu miejsca, w którym przebywała proteza. Konieczna była kolejna operacja i transfuzja krwi. Sześć tygodni później wrócił do normalnej sprawności.



Według dr Harriet Cunniffe, otolaryngolog ze Szpitala Uniwersyteckiego Jamesa Pageta, nie ma krajowych wytycznych dotyczących sposobu postępowania z protezami zębowymi, gdy pacjent jest poddawany znieczuleniu ogólnemu. Ich obecność należy udokumentować przed i po przeprowadzonej operacji.