Maszyna oceni wiek na podstawie bakterii jelitowych

Naukowcy opracowali specjalny algorytm, który potrafi określić wiek na podstawie mikrobiomu jelitowego.

Zdjęcie Bakterie jelitowe są niezwykle ważne, nie tylko do prawidłowej pracy jelit /123RF/PICSEL

Mikrobiom jelitowy to unikalny system składający się z trylionów mikroorganizmów. Utrzymanie go w odpowiedniej równowadze jest kluczowe dla zachowania zdrowia, a nawet dobrej kondycji psychicznej. Już od jakiegoś czasu łączy się bakterie jelitowe z chorobami autoimmunologicznymi, chorobami zwyrodnieniowymi i autyzmem.



Najnowsze odkrycia sugerują, że analizując mikrobiom jelitowy można dokładnie ocenić nasz wiek. Algorytm, który to potrafi, został zaprojektowany przez firmę specjalizującą się w rozwoju sztucznej inteligencji - InSilico Medicine. Wykorzystano ponad 6693 próbek bakterii jelitowych z 1165 zdrowych osób w wieku od 20 do 90 lat z Austrii, Chin, Danii, Francji, Niemiec, Kazachstanu, Hiszpanii, Szwecji i USA do dopracowania mechanizmu.



Uzyskane wyniki były zaskakujące. Algorytm poprawnie określał wiek osoby, od której pochodziła próbka bakterii jelitowych z dokładnością do 3,94 lat. To nie wszystko. Maszyna była w stanie ustalić, które gatunki bakterii są najważniejsze dla oceny wieku danej osoby. Wygląda na to, że spośród setek możliwych gatunków, tylko 39 z nich przekazuje najważniejsze informacje dotyczące wieku.



Co ciekawe, w przeprowadzonym badaniu nie stwierdzono zwiększenia się populacji szkodliwych bakterii wraz z wiekiem.