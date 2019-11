Osoby cierpiące z powodu astmy, nie powinny unikać szczepień na sezonową grypę.

Zdjęcie Astmatycy są bardziej narażeni na ryzyko powikłań po grypie /123RF/PICSEL

Szczepionki przeciwko grypie pojawiają się w aptekach i przychodniach jeszcze przed rozpoczęciem sezonu chorobowego. W przypadku szczepionek donosowych dla dzieci, zawierają one osłabione żywe wirusy, podczas gdy w szczepionkach dla dorosłych są inaktywowane wirusy grypy. Żadna szczepionka nie spowoduje zachorowania na grypę, ale aktywuje odporność na chorobę w przypadku ponownego wniknięcia wirionów.



U osób z prawidłowo funkcjonującym układem odpornościowym, grypa zwykle ustępuje w ciągu tygodnia, ale może powodować ciężkie powikłania, a nawet śmierć w grupach narażonych, np. kobiet w ciąży czy osób starszych. Do tej grupy zalicza się także astmatyków, gdyż są oni bardziej podatni na wystąpienie zapalenia płuc będącego powikłaniem po grypie.



Astmatycy gorzej przechodzą grypę, bo wirus powoduje infekcje górnych dróg oddechowych, co potęguje objawy astmy - duszności, świszczący oddech i uczucie ucisku w klatce piersiowej. Powód, dla którego osoby z astmą wykazują tak dużą wrażliwość na grypę nie jest w pełni zrozumiały.



U astmatyków drogi oddechowe mają większe mięśnie gładkie, które pomagają kontrolować przepływ powietrza. W przypadku infekcji, skurcze i zwężanie dróg oddechowych jest drastyczniejsze. Astmatycy produkują również więcej śluzu i mają mniej nabłonka. Wirus grypy bezpośrednio atakuje komórki nabłonka dróg oddechowych. Infekcja prowadzi do zwiększenia wydzielania śluzu, który może blokować przepływ powietrza.



Dlatego właśnie, astmatycy powinny podjąć szczególne środki ostrożności, by zabezpieczyć się przed grypą. Przyjęcie szczepionki przeciwko grypie sezonowej to podstawa, zwłaszcza że nie wywoła ona choroby. Konsekwencje jej nieprzyjęcia mogą być dużo poważniejsze.