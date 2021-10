Magnetyczna stymulacja mózgu wzmacnia pamięć

W ramach eksperymentów z 2012 r. naukowcy odkryli, że w zapominaniu bierze udział część mózgu znana jako lewa grzbietowo-boczna kora przedczołowa (DLPFC). Ponowne badania wykazały, że pobudzanie tego regionu za pomocą stymulacji magnetycznej o odpowiedniej częstotliwości, gdy przyswajamy nową wiedzę, może pomóc w jej zapamiętaniu.

- Byliśmy dość zaskoczeni, gdy zobaczyliśmy te efekty w pierwszym badaniu, które miało na celu zbadanie innej kwestii - powiedział Simon Hanslmayr, neurobiolog poznawczy z Uniwersytetu w Glasgow.



Aby sprawdzić, czy wyniki nie są przypadkowe, badacze przeprowadzili drugi eksperyment. W nim 24 zdrowym dorosłym osobom przedstawiono dwie listy po 10 słów, które miały zapamiętać. Obie listy były pokazywane osobno kilkanaście razy. Po krótkim zadaniu mającym na celu rozproszenie uwagi uczestników, uczestnicy byli ponownie proszeni o przypomnienie sobie wszystkich słów z dwóch prezentowanych list. Podczas prezentacji słów, połowa grupy otrzymywała 1 Hz powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej (rTMS) do kory przedczołowej, a druga część połowa otrzymała 1 Hz rTMS na czubek głowy.



W porównaniu z uczestnikami z grupy kontrolnej, ci, którzy otrzymali rTMS w DLPFC, wypadli lepiej w zadaniu stymulacji pamięci. Stymulacja nie pomogła uczestnikom lepiej zapamiętać kolejności słów, ale pomogła im zapamiętać każde słowo niezależnie.



Grupa poddana badaniu jest niewielka, więc konieczne są dalsze eksperymenty. Wyniki potwierdzają jednak to, co sugerowano już od 2014 r. odnośnie DLPFC i roli tej części mózgu w tworzeniu wspomnień.

Reklama