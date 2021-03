Lekooporny grzyb znaleziony na egzotycznej wyspie

​Lekooporny patogen, który odpowiada za liczne zakażenia szpitalne, został znaleziony na plaży na odległej wyspie.

Zdjęcie To zaskakujące, ale lekooporne patogeny mogą występować w środowisku naturalnym, z dala od cżłowieka /123RF/PICSEL

Odkrycia, opublikowane w czasopiśmie "mBio" mogą dostarczyć wskazówek na temat pochodzenia tego patogenu. Mowa o Candida auris, gatunku grzyba, który w tajemniczy sposób pojawiła się w szpitalach na całym świecie około dekady temu.

Candida auris rośnie w postaci drożdży - jest jednym z nielicznych gatunków z rodzaju Candida, które powodują kandydozę u ludzi. Często kandydoza jest nabywana w szpitalach przez pacjentów z osłabionym układem odpornościowym.



- To medyczna tajemnica, skąd się wzięły te lekooporne grzyby - powiedział dr Arturo Casadevall, przewodniczący Wydziału Mikrobiologii Molekularnej i Immunologii w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health w Baltimore.



C. auris jest grzybem, który został po raz pierwszy odkryty w 2009 roku u pacjenta w Japonii. Szybko rozprzestrzenił się po całym świecie, pojawiając się na trzech różnych kontynentach w tym samym czasie. Według Centrów Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), mikroorganizm ten może powodować poważne zakażenia krwi, szczególnie u pacjentów, którzy wymagają cewników, rurek do karmienia lub rurek oddechowych. Infekcje te mogą być trudne do leczenia, ponieważ mikroorganizm jest często odporny na wiele leków przeciwgrzybiczych. W 2019 roku CDC określiło C. auris jako "pilne zagrożenie" dla zdrowia publicznego.



Chociaż pokrewne gatunki zostały wykryte w roślinach i środowiskach wodnych, C. auris nie został do tej pory znaleziony w środowisku naturalnym. Zespół Casadevallego wysunął hipotezę, że zmiany klimatyczne mogły sprawić, że C. auris przystosował się do wyższych temperatur w środowisku naturalnym. To umożliwiło mu przeniesienie się na ludzi, których prawidłowa temperatura ciała jest zazwyczaj zbyt wysoka, aby większość grzybów mogła przetrwać w takich warunkach.



Anuradha Chowdhary, mikolog medyczny z Uniwersytetu w Delhi w Indiach, przeanalizowała próbki gleby i wody zebrane w ośmiu miejscach wokół Andamanów, odległego, tropikalnego archipelagu położonego pomiędzy Indiami a Mjanmą.



Naukowcy wyizolowali C. auris z dwóch miejsc: słonych mokradeł, gdzie praktycznie nie ma ludzi, i plaży, gdzie jest więcej ludzkiej aktywności.



Wszystkie izolaty C. auris z plaży były wielolekooporne i były bardziej zbliżone do szczepów szpitalnych w porównaniu z izolatami znalezionymi na bagnach. Jeden izolat znaleziony w bagnie nie był odporny na leki i rósł wolniej w wysokich temperaturach w porównaniu z innymi izolatami. To odkrycie sugeruje, że ten izolat może być "dzikszym" szczepem C. auris - takim, który nie przystosował się jeszcze do wysokich temperatur ciała ludzi i innych ssaków.



Badanie dostarcza pewnego wsparcia dla hipotezy globalnego ocieplenia. "Dzikszy" izolat może być brakującym ogniwem pomiędzy dzikimi C. auris a tymi, które powodują infekcje w szpitalach.