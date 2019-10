Leki na zgagę wywołują raka żołądka?

Nowe badania wykazały, że zażywanie leków na refluks żołądkowy i zgagę wiąże się z ponad dwa razy wyższym ryzykiem zachorowania na raka żołądka.

Zdjęcie Czy leki na refluks mogą wywoływać raka żołądka? /123RF/PICSEL

Inhibitory pompy protonowej (IPP) stosuje się do hamowania produkcji kwasu żołądkowego i są jednymi z najczęściej sprzedawanych leków na świecie. Badania wykazały, że długotrwałe stosowanie tych preparatów może zwiększać ryzyko raka żołądka nawet o 250 proc.



Ryzyko jest związane z bakterią znaną jako Helicobacter pylori, która jest obecna w ponad połowie światowej populacji. Zazwyczaj nie daje żadnych objawów chorobowych, ale u niektórych może prowadzić do rozwoju raka żołądka.



Wcześniejsze badania wykazały, że osoby z infekcją Helicobacter pylori przyjmujące IPP były bardziej narażone na rozwój prekursora raka żołądka, zwanego zanikowym zapaleniem błony śluzowej żołądka. Chociaż mechanizm tego zjawiska był niejasny, od dawna uważa się, że wyeliminowanie infekcji przed rozpoczęciem zażywania IPP zmniejsza szanse rozwoju nowotworu. Ale nowe badania pokazują co innego.



- Inhibitory pompy protonowej są ważnym sposobem leczenia Helicobacter pylori i są bezpieczne w przypadku krótkotrwałego stosowania. Należy jednak unikać niepotrzebnego długotrwałego stosowania tych preparatów - powiedział Ian Wong z University College London.



Zespół Wonga przeanalizował bazę danych zdrowia mieszkańców Hongkongu, identyfikując 63 397 dorosłych leczonych potrójną terapią w celu zabicia zakażenia Helicobacter pylori - przy użyciu IPP i dwóch antybiotyków. Po wyleczeniu infekcji pacjentów monitorowano przez średnio 7,5 roku, podczas których 3271 nadal przyjmowało IPP (średnio przez prawie trzy lata), podczas gdy 21 729 innych stosowało alternatywny lek, blokery H2.



Spośród 63 397 osób, które początkowo stosowały terapię potrójną, u 153 wystąpił rak żołądka. U pacjentów, którzy przyjmowali IPP, ryzyko zachorowania na raka było 2,44 razy większe, podczas gdy u osób przyjmujących blokery H2 nie stwierdzono podwyższonego ryzyka. Co więcej, codzienne stosowanie IPP wiązało się z 4,55-krotnie większym ryzykiem raka niż wartość początkowa i stało się tak wysokie, jak 8-krotnie większe ryzyko, jeśli leki były przyjmowane przez ponad trzy lata.



Naukowcy uspokajają, że na podstawie zebranych danych nie można jednoznacznie stwierdzić, czy przyczyną wzrostu ryzyka są faktycznie IPP.