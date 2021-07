Od bladej skóry spowodowanej brakiem światła słonecznego przez zgarbione plecy od pracy w domu - przerażająca wizja pokazuje, jak przeciętny człowiek może zmienić się w ciągu najbliższych 5 lat, jeżeli nawyki zapoczątkowane podczas lockdownu staną się normą.

Zdjęcie Tak może zmienić się ciało człowieka w wyniku zmian wynikających z lockdownu. Fot. Lloyds Pharmacy / materiały prasowe

Lekarze z LloydsPharmacy przewidują, że w ciągu zaledwie pięciu lat skóra przeciętnej osoby stanie się bledsza z powodu braku światła słonecznego. Co więcej, przybiorą one na wadze i rozwiną garba z powodu złej postawy. Eksperci ostrzegają, że może to być trwały wpływ nawyków zapoczątkowanych podczas pandemii COVID-19.

Jak może wyglądać wielu z nas, widać na wizualizacji zamieszczonej poniżej. Została ona stworzona w odpowiedzi na badania, które podkreśliły szkodliwy wpływ "zmian stylu życia w zamknięciu", w tym pracy w domu.



Lekarze nie twierdzą, że praca z domu jest zła, ale ludzie powinni unikać za wszelką cenę jej wykonywania z kanapy lub łóżka, a także robić regularne przerwy na aktywność - choćby przejście się po domu.



- Pandemia wymusiła jedną z największych zmian w zachowaniu ludzi, jakie kiedykolwiek widziano. Te nowe nawyki i rutyny, które wynikały z ograniczeń, takich jak praca w domu, zwiększony czas ekranowy i brak motywacji do ćwiczeń, mogą mieć długotrwałe konsekwencje. Ważne jest, aby ludzie zrozumieli, że te negatywne zmiany mogą mieć wpływ na indywidualne zdrowie i dobre samopoczucie psychiczne - powiedział dr Kieran Seyan, dyrektor medyczny z LloydsPharmacy Online Doctor.



Eksperci twierdzą, że lockdown może mieć szereg niepokojących skutków dla organizmu człowieka. Może zwiększać przyrost wagi (w niektórych krajach nawet dwukrotny), wpływać na wady postawy (z powodu siedzącego trybu życia), skutkować gorszym snem, powodować niedobór witaminy D (z powodu przebywania w zamknięciu), a także wywoływać stres, niepokój, a nawet stany lękowe.



Lek przeciwko długotrwałym zmianom jest jeden - aktywność fizyczna, zdrowa dieta i pozytywne nastawienie.