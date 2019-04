Do ekstremalnego przypadku zarażenia tasiemcem doszło w Indiach. Pasożyty całkowicie zmieniły wygląd mózgu pacjenta.

Zdjęcie Zdjęcia skanów mózgu pacjenta zarażonego tasiemcem /Fot. The New England Journal of Medicine /materiały prasowe

W "The New England Journal of Medicine" lekarze z Indii opisali ciekawy przypadek 18-letniego mężczyzny, który trafił do szpitala po serii napadów padaczkowych. Był on także zdezorientowany i cierpiał na obrzęk oka oraz tkliwość w prawym jądrze.



Badanie za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego głowy wykazało obecność licznych zmian torbielowatych w zewnętrznej warstwie mózgu. Badania krwi potwierdziły później, że te objawy były wynikiem neurocysticerkozy, zakażenia tkanek spowodowanego larwami tasiemców Taenia solium.



- Zarażenie zwykle występuje po spożyciu jaj tasiemca. Ich źródłem może być pokarm lub woda zanieczyszczona odchodami. Innym źródłem może być spożycie surowej wieprzowiny. Ponieważ pacjent był wegetarianinem, odrzuciliśmy tę trzecią opcję - powiedział dr Nishanth Dev, jeden z lekarzy badających ten przypadek.



WHO zauważa, że infekcje związane z zakażeniem jajami tasiemców występują głównie w rozwijających się krajach Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. W tych częściach świata neurocysticerkoza może stanowić prawie 1/3 wszystkich przypadków napadów padaczkowych.



Co ciekawe, aż 2,5 do ponad 8 mln osób może cierpieć z powodu zarażenia larwami tasiemca i neurocysticerkozy, chociaż wielu lekarzy nie jest w stanie tego zdiagnozować. Opisany przypadek jest szczególnie ekstremalny.



Niestety, podjęte leczenie okazało się nieskuteczne. Pomimo prób ratowania życia 18-latka, zmarł on w szpitalu dwa tygodnie później.